什么是 “叛国罪”，反对派代表被指控犯有这种罪行

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, encabezaron la ceremonia por el "Día de la Bandera" en el Campo Deportivo Militar Marte. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

在众议院对电力改革进行表决后，执政党成员（莫雷纳，PT，PVEM）和投反对票（PAN，PRI，PRD，MC）的成员互相指出自己是 “国家的叛徒”，甚至共和国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔，遭到对批评者的这种指控的攻击。

在这方面, “联邦刑法典” 第二卷第一章关于危害国家安全罪的第一章规定了与 “祖国叛国罪” 有关的罪行.

1970年7月29日《联邦政府公报》修订的第123条指出：“对犯有叛国罪的墨西哥人处以五至四十年徒刑和最高五万比索的罚款”。

例如，那些 “为了使墨西哥民族受制于外国人、团体或政府而从事危害墨西哥民族独立、主权或完整的行为” 的人将犯下这种罪行。

El delito de traición a la patria es el artículo 123 del Código Penal Federal FOTOS: DENISSE HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM Fotógrafo Especial | Fotógrafo Especial

也包括那些可能参与或以任何方式合作参与针对国家的敌对行动的人，例如根据外国命令采取的战争行动。

在这方面，“国民在服兵役时，应判处一至九年徒刑，并处以最高一万比索的罚款”。

另一方面，有人警告说，任何人 “在国家领土上非法剥夺某人的自由，以便将其交给另一国当局或将其转移出墨西哥”，都可能因这一罪行而受到调查。

第3段还详细说明，那些属于外国人领导的武装团体的人，如果其目的是侵犯墨西哥的独立、主权、自由或完整，包括那些企图入侵墨西哥的人，可能是 "祖国的叛徒"。

Los partidos de oposición han acusado campaña negra en su contra FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Mario Jasso | Mario Jasso

除了这种罪行之外，还有那些破坏或移除标记领土、边界边界的标志并造成混乱，从而导致该国冲突的人。

还包括那些在外国政府帮助下招募人员在墨西哥发动战争的人；或与其他国家有关系或情报并为入侵交换指示、信息或建议的人，包括交换机构的文件、指示或数据的人；以及军事活动, 以及故意隐瞒间谍行为的人.

在这项罪行中，那些提供人员或物质要素并协助进入外国军事哨所入侵墨西哥的人，或阻止国家军队接受援助的人也被征召入伍。

还有那些呼吁外国进行干预或保护的人，这引发了墨西哥的战争。如果没有医疗冲突，他们表示 “将被判处四至八年的监禁和最高一万比索的罚款”。

Mario Delgado aseguró que exhibirá a los diputados y diputadas que votaron contra la Reforma Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

如果个人要求其他国家的人在领土内拿起武器进行入侵；如果不这样做，将处以 “四至八年监禁和最高一万比索的罚款”。从这个意义上讲，那些试图 “转让国家领土或征税或促成其肢解” 的人可能被指控为 “叛徒”。

最后，我们列出以下人员：

“接受任何好处，或接受接受接受这种利益的承诺，以便从事本条所述的任何行为。

“接受入侵者的工作、职位或委托，并就旨在肯定入侵政府和削弱国民的措施发出、同意或投票。

“犯下、宣战或破坏敌对行动、煽动叛乱、叛乱、恐怖主义、破坏或阴谋。”

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