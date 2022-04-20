什么是罗莎薪水以及如何获得

墨西哥州州长阿尔弗雷多·德尔·马佐·马扎（Alfredo del Maza）继续从针对贫困妇女的经济援助计划中发放卡片：粉红工资。

4月19日星期二，德尔马佐·马扎（Del Mazo Maza）继续通过公共活动在托卢卡交付卡片，该活动因 COVID-19 疫情的开始而中断。但是，面对感染和住院人数的下降，他们恢复了事件。

德尔马佐说，他很高兴能将这些卡片交给该州几个城市的妇女。大约一千名妇女和五千名远程妇女参加了这次活动，她们也将获得支持。州长说：“多亏了你，家庭才能取得成功，这就是Pink Salary计划诞生的原因。”

这些妇女来自托卢卡、阿蒂扎潘、卡普尔瓦克、墨西卡尔津戈、梅特佩克、圣马特奥阿坦科、特克卡利亚卡克、蒂安圭斯滕科、奥科约阿卡克、哈拉特拉科和齐纳坎特佩克等城市。

根据其官方网站，萨拉里奥·罗莎（Salario Rosa）强大家庭社会发展计划旨在将生活在墨西哥实体中的贫困妇女的经济收入从18岁提高到59岁。

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

现金转移的发放也适用于那些从事家务工作但没有获得报酬的人，以及接受人类发展培训的人，据州长称，这种培训有助于继续学习，投资于企业和自主创业。

它还在人权领域、法律诉讼和持有者应要求的心理治疗方面向妇女提供支持。以及公共卫生服务、心理和社会援助以及使他能够完成基础教育的援助。

这种财政支持包括每两个月发放 2 400比索，发放给弱势妇女和该计划的成员，该方案将在墨西哥州批准的方案中继续有效。

尽管他表示，这种支持是为了受益者想要的任何东西，但他提到，支助主要集中在健康问题、食物、家庭开支和教育问题上。

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

此外，州长断言，该计划不是 “一次性” 交付，而是一年之内。

申请的要求是什么？

-检查申请人是否生活在弱势环境中，例如：贫困、极端贫困、资源匮乏和边缘化。

-成为墨西哥州的居民。

-允许年龄，即在18至59岁之间。

-做家庭主妇，没有任何专业工作。

-没有正式工作的收入。

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

尽管电话已结束，但该过程可以通过州妇女和社会福利委员会（CemyBS）的互联网门户网站在线进行；或者通过亲自到妇女和社会福利秘书处.

在这种情况下，必须提交以下内容：

-有效的官方身份证明。

不超过Edomex三个月的地址证明。

-唯一人口注册密钥 (CURP)

-承诺书

-该计划的注册格式

-提供一种未收到收入的表现形式

对于面对面的表格，必须安排预约。营业时间为周一至周五上午9点至下午6 点，地址在Av.费利佩·安赫莱斯·埃斯奎纳·金塔纳罗奥将军，s/n，Colonia Villa Hogar，C.P 50170，墨西哥州托卢卡。

加入该计划后，受益人将收到她的粉红卡，通过该卡，她可以通过电话800 276 93 5查看余额和动向。

如有任何澄清或疑问，有关各方可致电 722 915 56 23 或 722 213 89 16、残疾人护理部 722 2 17 28 55 分机 8101 联系 Rosa Wage 促进家庭整体发展热线，或者通过电子邮件提交请求dirmujercemybs@edomex.gob.mx。

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