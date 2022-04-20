视频：Periférico Sur 一辆面包车在 40 米深处的戏剧性坠落

（视频：Twitter）

监控摄像头捕捉到一辆宝马面包车在阿尔瓦罗·奥夫雷贡市长办公室洛斯阿尔卑斯街区高处坠入佩里费里科苏尔的一个建筑工地40米处，导致两人死亡的那一刻。

4月18日上周二下午发生的事情的视频是通过社交网络发布的，在该事件中，一名大约60岁的妇女在五岁女儿的陪伴下丧生，而两名15岁左右的少年受了重伤。

事件发生后出现的第一批报告表明，由于涉嫌超速行驶，车辆驾驶员可能已经失去了对该装置的控制权，视频审查后可能会排除这种情况。

在视听材料中，可以看到宝马面包车是如何以中等速度绕过外围设备侧面的拐角处的，但是驾驶员无法纠正方向盘，以便车辆沿着道路行驶，从而对周围的床单产生冲击施工。

还可以看出，面包车没有减速或试图改变方向，因此，尽管起初它似乎已经遏制了打击，但对薄板墙的冲击不足以减慢其前进速度。

穿墙后，面包车自由落入建筑物地下室的施工现场约四十米，导致车前人员死亡。

该市的警察，消防员和医护人员迅速赶到事件现场，他们救出了现场受伤的两名未成年人，他们被带到位于墨西哥-塔库巴公路上的一家超市，然后从那里乘直升机将他们送往莱加里亚儿科医院。资本当局。

由于现场有强大的救援人员装置，公民安全部（SSC）的警察封锁了该地点并关闭了南外围的一侧。后来墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）的工作人员开始对此案进行调查。

直到19日（星期三），当局尚未就此案的调查提出任何进展，但预计在未来几天内，他们将公布现场进行的诉讼结果以及对现场安全摄像机的审查。现场。

3月1日，在Tlalnepantla高处的北外围发生了一起与此事件类似的事件，当时一辆客车从Los Mae stros Avenue上方的车桥上掉下来，造成六人受伤，他们正在单位内移动。

在 4月18日星期一，即复活节假期后的第一个工作日，记录了几起重要的道路事故，其中一起发生在墨西哥-普埃布拉高速公路上，一辆拖车被一辆客车撞中。

由于道路事故引起的火灾，道路上的交通关闭了几个小时，因为两辆重型车辆之间的碰撞引起了强烈的火灾，墨西哥州的消防员将其扑灭。

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