视频：面对巴兰基亚的溪流突然上升，一名儿童和一名成人从汽车中救出

在巴兰基亚（Atlántico）的一个七岁的孩子和一个成年人身上，他们动员的汽车被困在城市的一条道路上之后，经历了几分钟的痛苦，由于该国正在倾盆大雨，那里的溪流突然增加。

在社交网络上，一段视频被病毒式传播，我们观察到孩子在帮助下被提取时的压力时刻，几个来帮助他们的人。

根据RCN广播电台的说法，事故恰好发生在大西洋首都北部的第50和49C比赛之间的第85街，那里的车辆开始被水力拖累。他们离开后，汽车被拖走，直到它与更多的汽车相撞，阻止了它向前移动。

在卡拉科尔电台期间，他们采访了弗雷迪·阿尔曼扎，他是帮助孩子下车的人之一。

他说：“当我看到汽车快要接近时，我做的第一件事就是朝那个方向行驶，当我看到一个孩子在车里时，我决定救他，幸运的是，当它撞到另外三辆车时，车辆停了下来。”

在帮助孩子之后，阿尔曼扎警告也在车里的成年人，他必须离开，因为新月也会拖着他。

他@@ 告诉那个电台：“我叫那个人下车，因为直播还能把他带走，然后那个人下了车。”

正如 RCN Radio 报道的那样，面对紧急情况，甚至消防员也带着机器来到现场，在紧急情况下提供帮助。

“我们接到了社区的电话，然后我们到达了，但是由于社区所做的演习，这些人已经很安全了。在该地区，我们进行了审查，以避免另一起案件后悔，我们确保人们身体健康，” 巴兰基亚消防局局长海梅·佩雷斯上尉在该广播电台说。

救援人员还表示，周二他们不得不参加几起事故，包括由于历史上在该城市造成这种情况的倾盆大雨而导致的电线杆掉落。

“我们的消防员抵达该地区，与Air-e公司的员工一起，这种情况得到了控制，没有造成人员伤亡。对社区的呼吁是在巴兰基亚和大西洋的雨季保护房屋的屋顶瓦片，” 佩雷斯船长在 RCN电台总结道。







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