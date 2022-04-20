Universitario vs Sporting Cristal：西甲比赛的日期、时间和电视频道

Universitario vs Sporting Cristal：秘鲁甲级联赛宣布了Apertura锦标赛下一个日期的时间表，并且知道奶油广场和天体队之间的比赛日期和时间。

梅伦格队与 “酿酒师” 之间的决斗将是今年第一届冠军赛中所谓的首都三巨头中的最后一场。阿利安扎·利马（Alianza Lima）已经面对两家俱乐部的结果相反：击败 “U” 和输给克里斯塔尔。

UNIVERSITARIO VS CRISTAL 什么时候开始？

Apertura第15天的比赛将于5月21日下周六晚上 7:00（秘鲁时间）举行。

“U” VS CRISTAL 将在哪里玩？

奶油队和天体队将在大学所在地 Monumental de Ate 体育场进行测量。这场比赛将在 Movistar TV 的 Gol Perú 上通过第 14 和 714 HD 频道的付费信号播出。

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1

下一场西甲经典赛还剩四场比赛，梅伦格队已经拖延了对阵阿利安扎·利马的失利以及今年迄今为止第二位教练的离职。

首先，乌拉圭策略师格雷戈里奥·佩雷斯（Gregorio Pérez）在赛季开始时出于健康原因于1月离开办公室，并且在2021年重返俱乐部后没有参加正式比赛。后来，阿尔瓦罗·古铁雷斯于4月18日星期一被解雇。

在临时的基础上，教练豪尔赫·阿劳霍将在接管克雷玛队的后备队后备队之后负责大学的一线队。

临时策略师必须扭转球队并获得最多积分，才能追踪 Apertura 锦标赛积分榜的头把交椅。

在途中，根据结果，除了政府可能确认新教练外，带有 “可可” 阿劳霍的梅伦格队还将面对体育男孩，格劳竞技，Alianza Atlético和Carlos Mannucci。

Sporting Cristal的情况更为复杂，因为它将同时面对两场比赛：西甲1和解放者杯。

罗伯托·莫斯克拉的领导人在 6-4 击败拉科鲁尼亚市政的比赛中得到了加强，并打破了三场输掉比赛的糟糕连胜纪录。此外，他们在Apertura表中以15分升至第八位。

天体队将与 Cienciano、Talleres（解放者）、Binacional、ADT、天主教大学（Copa）和阿亚库乔足球俱乐部进行比赛。

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