乌克兰希望避免普京的计划：在纳粹倒台周年纪念日宣布在顿巴斯取得胜利

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

乌克兰国防部基于这样的假设，即俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将尝试 “尽可能” 将其部队调到顿巴斯边界之外，以便将其作为5月9日纳粹德国战败周年纪念日的胜利。

国防发言人亚历山大·莫图齐亚尼克在向英国皇家银行- 乌克兰频道发表的声明中说：“他们的目标非常明确：将乌克兰军队推向顿涅茨克和卢甘斯克地区以外，并维持通往被占领克里米亚的陆地走廊。”

他补充说，这是普京在他的 “A 计划” 失败之后 “将试图向社会推销” 的胜利，基辅认为这是对整个国家的入侵。

但是，这位发言人警告说，俄罗斯不会对此感到满意，但随后将尝试将其进攻扩大到其他地区，例如赫尔松。

FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）周一晚上证实，俄罗斯的伟大进攻已经形成了几个星期，现在集中在东部阵线，旨在完全控制顿巴斯。

与此同时，俄罗斯继续围困马里乌波尔，这是莫斯科计划建立通往吞并克里米亚的陆地走廊的战略城市。

在乌克兰媒体上，人们认为普京希望在5月9日的胜利游行之际展示对顿巴斯的 “胜利”，这是俄罗斯庆祝击败德国和第三帝国投降的那一天。

（来自 EFE 的信息）

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