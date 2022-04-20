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星期三 20 四月 2022
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乌克兰希望避免普京的计划：在纳粹倒台周年纪念日宣布在顿巴斯取得胜利

5月9日是截止日期。基辅知道这一点，这就是为什么它认为克里姆林宫当天的目标是扫除顿涅茨克和卢甘斯克地区的抵抗力量，以巩固通往克里米亚的陆地走廊。

Newsroom Infobae

20 四月 2022
Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

乌克兰国防部基于这样的假设，即俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将尝试 “尽可能” 将其部队调到顿巴斯边界之外，以便将其作为5月9日纳粹德国战败周年纪念日的胜利

国防发言人亚历山大·莫图齐亚尼克在向英国皇家银行- 乌克兰频道发表的声明中说：“他们的目标非常明确：将乌克兰军队推向顿涅茨克和卢甘斯克地区以外，并维持通往被占领克里米亚的陆地走廊。”

他补充说，这是普京在他的 “A 计划” 失败之后 “将试图向社会推销” 的胜利，基辅认为这是对整个国家的入侵。

但是，这位发言人警告说，俄罗斯不会对此感到满意，但随后将尝试将其进攻扩大到其他地区，例如赫尔松

FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander ErmochenkoREUTERS

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）周一晚上证实，俄罗斯的伟大进攻已经形成了几个星期，现在集中在东部阵线，旨在完全控制顿巴斯

与此同时，俄罗斯继续围困马里乌波尔，这是莫斯科计划建立通往吞并克里米亚的陆地走廊的战略城市。

在乌克兰媒体上，人们认为普京希望在5月9日的胜利游行之际展示对顿巴斯的 “胜利”，这是俄罗斯庆祝击败德国和第三帝国投降的那一天

（来自 EFE 的信息）

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