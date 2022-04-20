将 “Chiclayo Monster” 转移到查拉帕尔卡监狱激怒了一个愤怒的未成年人的父母

绰号为 “Chiclayo Monster” 的罪犯胡安·恩里克斯·加西亚已经接受了 9 个月的因为他在Lambayeque绑架和性虐待了一名三岁女孩.但是，上周一晚上，他被命令转移到塔克纳的卡拉帕尔卡监狱。

48岁的恩里克斯·加西亚被关押在皮西监狱。但是，由于该监狱的囚犯威胁要杀死他，因此决定将他转移到监狱位于普诺和塔克纳的山区。该监狱位于海拔4,800米处，是世界上最高的拘留中心。

司法部长费利克斯· 切罗（Felix Chero）证实，这一决定是在总统评估后做出的秘鲁国家监狱研究所 (INPE).

据皮西监狱囚犯的亲属说，他们希望给恩里克斯·加西亚一个 “欢迎”。“我们会让他为自己造成的损失付出代价，我们也是父母，我们有孩子，那太邪恶了。据Trome报纸报道，我们正在等您，我们将热情欢迎您”，他们警告他。

“奇克拉约的怪物”：那个激怒女孩的男人的残酷表白 | 视频：América TV

家里的不适

但是，受害人的父亲并没有很好地接受这一消息，他说罪犯应该在犯罪地点接受调查和审判。他认为，监狱当局应该把Enríquez García和Chiclayo监狱的其他囚犯一起留下，“这样他才能感觉到他对我女儿的所作所为” 。

在接受 Exitosa 采访时，小达马里斯的父亲对行政部门关于对 Exitosa 实施化学阉割的提议做出了反应罪犯和所有强奸未成年人的罪犯, 因此不太赞成这一措施.他要求对胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚判处死刑，因为他犯下的罪行不仅激怒了该地区，而且激怒了整个国家。

他说，他知道行政部门的提议，但认为这种 “惩罚”，也不是终身监禁，足以补救他对女儿造成的所有损害。

“我去上班养活我的女儿。（想象一下）在这种情况下来找她。如果这取决于我，我会做最坏的事情，但是为了我的女孩，我会尽量保持冷静。我听说他们想对他进行化学阉割 [...] 最好让他受苦然后杀死他，” 他说。

他补充说 ：“他们将把他一生都关起来，用他的三顿饭，睡得好；而一个人继续努力养活我的女孩。”

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

关于佩德罗·卡斯蒂略的访问

“他来支持我们，并告诉我们，他将加快法律程序，以便该人支付他应得的费用。这是一件很短的事情（对话），但他建议我们。” 同年 4 月 15 日，他告诉 RPP Noticias。

4月19日星期二，在与Exitosa的会谈中，小女孩的父亲提供了总统访问的更多细节。

“他来看看婴儿的状况并问我情况如何，但我没听见他的支持。他只是来问一下，说他们会支持心理问题，所有这些，” 他说。

因此，她解释说，她的小女孩已经接受了两次手术，目前情况稳定，但尚未确定出院日期。

“我的女孩很稳定，每天我都看到她更快乐，更快乐。感谢上帝，他好多了，现在他正在从对他进行的手术中恢复过来，” 他说。

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