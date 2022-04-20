他们要求在卡利任命一名临时市长参加总统选举

卡利市长豪尔赫·伊万·奥斯皮纳（Jorge IvánOspina）的成功和失败使他很难在卡利人民中声誉受到质疑。除此之外，由于所有这些变迁，他的领导层内部的争议甚至在国家一级都超越了争议，已经提出了一项倡议，旨在在该市任命一名临时市长参加总统选举，认为选举没有足够的保障来自地方一级的领导人, 而且公正是使他们顺利进行所必需的.

萨穆迪奥说，该申请的主要发言人是议员罗伯托·罗德里格斯·萨穆迪奥，他要求市长豪尔赫·伊万·奥斯皮纳领导任命临时市长的进程，自2021年4月28日以来，人们对该市的制度性产生了怀疑，因为应该指出的是，关于全国罢工以及市长办公室对这些示威采取的立场.

除此之外，游说者还谴责在与示威者和所谓的前线对话桌上的各种官员正在辞职，并正在参加 “历史契约” 竞选总统职位，据他说，这种情况使他感到不安和怀疑关于前景。这来自城市的民主背景。

市议员萨穆迪奥解释说：“我这样做有明确的论点，我已经公开表达了这一点：尽管今天的官员辞职退出佩特罗的竞选活动，而这些机构被公开指定支持竞选活动，但无法创造透明度和尊重公民身份的条件，所以我是诚挚地问市长，由他来处理临时市长的选举，负责任、尊重和透明地承担与即将举行的共和国总统选举有关的一切。”

与此同时，罗伯托·萨穆迪奥还对奥斯皮纳市长的政策投入了飞镖，确保他明白存在与古斯塔沃·佩特罗的议程有关的问题。但是，他不允许这些特定职位强烈渗透到公共部门的管理和在圣地亚哥市建立的机构中。来自卡利。

据《卡利国家报》报道，参议员加布里埃尔·韦拉斯科（Gabriel Velasco）也加入了对奥斯皮纳立场的批评者的行列，并表示没有明确的保证可以使选举透明，因为他认为当地总统支持历史契约，韦拉斯科说：“我会我相信，随着选举的过去，临时市长是临时市长”。

重要的是要注意，贝拉斯科和萨穆迪奥都活跃在该国的右翼，参议员表示支持候选人费德里科·古铁雷斯，而卡莱尼奥议员则属于民主中心党。尽管他们不是唯一的领导人，但在这种情况下，他们成为了决定性的领导人，这种情况在总统选举后将近一个月直接影响到市长豪尔赫·伊万·奥斯皮纳（JorgeIvánOspina）。

面对这种轰动，卡利市长办公室法律主任玛丽亚·德尔·皮拉尔·卡诺·斯特林（Maríadel Pilar Cano Sterling）解释说，奥斯皮纳市长与总统候选人没有任何关系，因为在这种情况下，政治和家庭性质都不涉及总统和候选人，因此特设委员会关于这一点，卡诺说，这个概念将被排除：“从这个意义上讲，面对一些要求卡利市长提供这个数字的要求，因为据称接近总统竞选，这个数字不适用。”

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