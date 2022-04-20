凯蒂·朱拉多和欧内斯特·博拉宁之间的暴风雨婚姻

凯蒂·朱拉多（Katy Jurado）第一次结婚时，她以为自己会过一个爱情故事, 然而, 她和欧内斯特· 博格宁（Ernest Borgnin e）一起经历了最糟糕的时刻之一, 反复殴打她.有时候，他甚至在媒体面前侵犯了她。

凯蒂·朱拉多（Katy Jurado）作为墨西哥最具国际知名度的女演员之一，在她的整个青年时期都有许多不同国籍的求婚者，但她对第一任丈夫维克多·贝拉斯克斯（Victor Velázquez）感到失望。

尽管她认为自己可能再也不会结婚了，但她还是在 1954 年拍摄维拉·克鲁兹时遇到了美国演员欧内斯特·博尔宁。他会立刻爱上她然后开始向她求爱.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

欧内斯特到处跟随朱拉多，总是给她装满礼物，对她说最漂亮的话，以至于她非常受宠若惊。至少两年来，他一直这样对待她，所以这位女演员决定同意与他建立关系。

从订婚到结婚，因为他们于1959年12月31日结婚。但是，虐待很快就由马蒂的主角开始，由于她的嫉妒，马蒂曾多次殴打她。

有几次，由于丈夫试图勒死她，凯蒂因呼吸急促而在晚上醒来。当她做出反应时，他只是告诉她他梦见了另一个男人，然后生气了。

暴力很快就反映在媒体上，因为媒体开始意识到这对著名夫妇在公共场合经常吵架，主要是在受邀参加的活动中。

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

有传言说婚姻经历了艰难时期，这已成为新闻，因此媒体开始到处关注他们，镜头前捕获了博尔宁的几次袭击。当时最著名的一次是，在意大利，这位演员在一条街上发现了她，那里有几位记者正在观看他们，被殴打的墨西哥妇女的照片将在所有报纸上散发。

正如Jurado在 Storias enarzadas节目中回忆的那样，他们参加了一次会议，双方都应邀参加，并且有酒精饮料。她的丈夫只会花比她长一点时间，但这证明了她对《神学院人》主角的暴力行为是合理的。

她再也受不了了，所以她决定开始独自走过罗马的街道，但是欧内斯特会赶上她并开始拉她的手臂和他一起离开。凯蒂拒绝了，讨论的语气上升了，以至于她最终流了很多血。

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

这位历史学家保证，由于当时丈夫的抽搐，她不得不断臂参加威尼斯国际电影节，这使她感到脆弱和羞辱。

根据凯蒂的女儿桑德拉·贝拉斯克斯（Sandra Velázquez）的说法，在她申请离婚前不久，她再次以几乎相同的方式遭到袭击，直到现在，她的全家人目睹了她遭受的虐待。当时他的两个儿子向欧内斯特保证，如果他再次这样抚摸母亲，他们会杀死他的。

结婚三年后，凯蒂于 1963 年向欧内斯特申请离婚。在整个过程中，他不得不请求下达限制令，因为危险仍然存在。出于同样的原因，El Bruto的主角决定远离相机三年。

根据桑德拉（Sandra）的说法，她的母亲对她第二次恋爱没有成功感到非常失望。

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