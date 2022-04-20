死去的婴儿的母亲出现在马格达莱纳海滩的波哥大

自 4 月 4 日以来，Yenni Alexandra Higuera Casallas 一直失踪。这名25岁的妇女是一名两岁婴儿的母亲，该婴儿被发现死在Buritica（马格达莱纳）旅游区的海滩上。据El Colombiano报纸报道，几个游客在沙滩上看到一辆蓝色的小汽车，当他们走近时，他们发现婴儿已经死亡。

本周二下午，该名妇女的亲属向多家媒体证实，伊格拉·卡萨拉斯（Higuera Casallas）在最后几个小时出现在她家乡波哥大以南的肯尼迪镇。

巴兰基亚报纸《埃尔赫拉尔多》也证实了同样的版本。这位女士的律师会在4月19日下午告诉马格达莱纳当局：“我代表Yenni Higuera夫人来，她已经出庭并且正在波哥大。”

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应该记住，几天前，在发现未成年人尸体的地区，有一段安全摄像头的录像被超越了，其中可以看到Yenni Alexandra Higuera Casallas赤脚，迷失了方向，没有孩子，她被法律医学确定为塞缪尔·格雷罗·伊格拉。

目前，对埃德温·塞缪尔·格雷罗·伊格拉死亡的确切原因的分析导致沉浸式窒息死亡。“有报道证实孩子溺水身亡，我们仍在寻找母亲，因为通过视频进行了一些比较，我们将继续寻找她，以便找到她在哪里，从而更广泛地了解这种情况，” 耶苏斯上校圣玛尔塔大都会警察局长曼努埃尔·德洛斯·雷耶斯当时解释说。

就他而言，男孩的父亲补充说，随着前伴侣的出现，他希望发生的事情能够得到澄清并伸张正义。“我儿子已经死了，没有什么能改变他的。作为父亲，剩下的唯一一件事就是知道 Yenni 为什么会这样行事。我不明白他的心怎么让他让他躺在那里然后离开，” 那个人说。

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在与El Tiempo的谈话中，父亲还报告说，在完全证实亲属关系的脱氧核糖核酸测试结果公布之后，他儿子的遗体已于上周四移交给了他。

“星期六，这个男孩到达波哥大，第二天我们把他埋葬了。这是一段非常艰难的时期，因为我没想到会这么快跟我的儿子说再见，他身体健康，非常高兴，” 他补充说。

关于 Yenni，格雷罗声称掌握了她因患有疾病而被关押在精神病诊所的信息。他总结说：“我向上帝祈祷那将是意外，我仍然认为她是个好妈妈。”

目前，当局没有关于母亲的外表的声明，也没有关于她对婴儿死亡的责任程度的明确假设。

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