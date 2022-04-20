萨尔瓦多记者协会前往最高法院抗议影响新闻自由的 “插科打诨改革”

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

萨尔瓦多记者协会（APES）与克里斯托萨尔组织（Cristosal）一起于周二前往最高法院，试图推翻一项改革方案，他们认为该计划将报道帮派的新闻界 “定为犯罪”，这是向国际机构出庭之前的最后手段。

“树立这个先例非常重要。APES主席塞萨尔·卡斯特罗·法戈阿加（César Castro Fagoaga）在新闻发布会上说，我们的期望是有限的，因为它是一个虚假的宪法分庭”，“我们必须在进入其他类型的国际机构之前用尽国家机构”。

这两个组织都质疑现任最高法院（CSJ）宪法分庭，因为该分庭是在2021年5月不定期任命的，其中包括前高级官员律师和纳伊布·布克莱政府的前顾问。

但是，卡斯特罗表示，现在是 “税务法官选择他们想站在哪一边” 的时候了。

这位记者@@ 说：“尽管跪在总统府，但这是一个很好的机会，可以反抗并按照宪法开展工作。”

他补充说，《禁止帮派法》和《刑法》的这些修正案对暗示对帮派进行 “领土控制” 的 “任何示威” 可判处长达15年的监禁，这使工会对可以公布什么而不是帮派现象产生怀疑。

他指出，修正案的措辞 “含糊不清”，执政党代表的声明表明，“他们想要做的是将我们举报的人定为犯罪”。

袭击记者和流亡者

APES 的代表指出，“每周” 记者都受到官员的袭击，“他们从事侮辱和侮辱”。

卡斯特罗@@ 强调：“有记者已经离开该国（...）也不是秘密，令人遗憾的是，由于威胁，记者不得不离开该国，” 卡斯特罗强调说，新闻协会中至少有四名成员选择了这种措施。

他强调，改革是 “模棱两可的”，其范围尚不清楚，因为 “这不是法律问题，而是一个政治问题”，因为它落在 “法官谁对执政党做出回应，以确定我们发布的内容是否违反任何法律”。

Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país

他补充说：“我们要求APES的记者现在要团结起来，我们知道这些改革是不公平的，” 他强调说：“人们非常担心，存在不确定性。”

改革的弊端

克里斯托萨尔（Cristosal）反腐败法律与司法部门负责人露丝·洛佩斯（Ruth López）告诉记者，她认为改革存在的违规行为之一是，改革是在官方公报上发表后生效的。

他指出，根据《宪法》，永久性修改必须在公布后8天生效。

他辩称，声称违宪的 “实质性理由” 是，除了使用 “不确定的法律用语” 之外，“他们还在促进对新闻工作实行绝对限制” 和公民获得 “适当通知” 的权利。

他表示，新闻工会称之为 “插科打诨” 的这项改革违反了《宪法》，是《大宪章》所禁止的 “事先审查制度”。

洛佩@@ 斯说：“我们来保护犯罪集团绝不是为了保护犯罪集团，而是每个公民都有权获得适当的信息，新闻工作应以自由的方式进行。”

El Congreso de El Salvador

在诉讼中，立宪法官被要求采取预防措施，在作出判决时暂停改革的影响。

这些修正案是在3月底发生一波谋杀浪潮之后立法议会批准的紧急制度框架内作出的，该制度至今仍然有效。

除了这项非常措施外，国会在布克勒的提议下，在没有任何议会研究的情况下，批准了加紧对帮派成员的处罚，并批准了将青少年作为成年人进行审判。

新的一揽子修正案禁止媒体 “复制和向普通民众传播源自或据称来自此类犯罪集团的消息或通信，这可能引起民众的焦虑和恐慌”。

根据布克勒的倡议，他将其与德国打击纳粹主义的斗争进行了比较，涂鸦或 “任何视觉表达” “明确或隐含地传达来自帮派的信息” 也被宣布为非法。

萨尔瓦多人权维护者和国际组织将这些改革与尼加拉瓜和委内瑞拉的现行立法进行了比较。

（来自 EFE 的信息）

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