FilBO 2022 “回来找你回来”：这是美国最重要的文学节的开幕式

covid-19大流行的到来导致所有商业机构关闭了大门，以保护哥伦比亚人的生命；但是，这一事实最终影响了首都和美国最重要的文化活动：波哥大国际书展（FilBO）。

文学会议于2022年亲自回归，口号是 “回来让你回来”，目的是让出版商，艺术家，作家和参观者在历史上曾举办过的版本Corferias的地方再次见面。在这个新版本中，来宾国是韩国，它刚刚纪念与哥伦比亚建立 60 周年的双边关系。

尽管FilBO将不再像过去两个版本那样是虚拟的，但博览会的开幕凸显了疫情带来的挑战。Corferias首席执行官安德烈斯·洛佩斯·瓦尔德拉玛说：“在过去的两年中，我们的大部分生活都被移到了屏幕后面。”

Corferias的领导人强调，在那段时间里，FilBO在场，并通过虚拟方式到达了成千上万哥伦比亚人的家园。这一成就也带来了今天有可能在展览场举行团聚的希望，读者和故事制作人将聚集在那里，“通过信件见面”。

面对面的回归也为洛佩斯提供了一个机会，邀请公民参观FilBO，“看看我们学到的东西是重塑自我，变得更强大并找到我们本人的真正本质的独特机会”。

博览会上的团聚不仅受到了Corferias高管的赞扬，而且还受到了首届活动的总统伊万·杜克和市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）的赞扬。双方都同意，在所有博览会和文化活动中，他们最喜欢的是FilBO。

这位当地总统解释说：“就个人而言，这是我最喜欢的。”这就是我特别热衷的东西，” 克劳迪娅·洛佩斯在演讲中说。市长回忆说，当时她带着通过阅读学习的愿望参观了展馆，出于同样的原因，她强调说，在疫情期间，尽管经济困难，但没有一家书店关门。他补充说：“我们能够支持所有读者和阅读爱好者，以支持他们进行创新。”

尽管克劳迪娅·洛佩斯（ClaudiaLópez）强调了波哥大在大流行期间在阅读方面取得的一些成就，但她还指出了首都将在新版FiLBO中获得的新闻。第一个是 “Read for Life” 展馆，该空间将举办20多种活动，例如发布会，研讨会，与Piedad Bonnet等著名作家的对话，从而学习多种阅读方式。

事实是，阅读的重要性已成为该地区的焦点，尤其是自教育以来。洛佩斯证实，教育部将确保 12,000名学生参加博览会，我们学校的所有教师，教学经理，行政人员和支持人员都可以免费参加。

活动在伊万·杜克总统的干预下结束，他说：“这必须是团聚的公平，但不是要回到以前的状态，而是要更加坚定地捍卫文化以促进发展”。对于总统来说，FilBO代表了民主分配知识获取途径的机会，并回顾了诗人费德里科·加西亚·洛尔卡（FedericoGarcíaLorc a）的一句话：“如果我饿了，我会要半个面包和一本书，因为没有比渴望知识更糟糕的饥饿了，这是无法满足的”。

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