“超人” 洛佩兹在阿尔卑斯山巡回赛中的糟糕成绩使他在 Giro d'Italia 中的领先优势受到质疑

周二，西班牙选手佩洛·毕尔巴鄂（巴林胜利）在阿尔卑斯山巡回赛中获得了双重打击，在第三场比赛日在 Primiero/S Martino di Castrozza 和 Lana 之间以小组赛获胜，领先 154.1 公里。米格尔·安赫尔·洛佩斯（阿斯塔纳）在第二天被安置在 76 号箱子里受苦。

离开阿尔卑斯山巡回赛的领袖后，米格尔·安赫尔·洛佩兹（MiguelÁngelLopez）再次对他在阿斯塔纳队伍中的领导地位表示怀疑，下一场比赛将是Giro d'Italia。在去年的 Vuelta a España 中离开 Movistar 车队后，这位哥伦比亚车手返回领导瑞士队。

本周二的片段有一个超人洛佩斯本可以突出显示的个人资料，因为那是一个山区舞台。就洛佩兹而言，他是当天度假的一部分，他又找到了十名骑自行车的人，并且走了很长一段距离。

这次逃跑之后，人们认为这对阿斯塔纳的领导人来说将是美好的一天，但是他的逃生同伴的遗骸也没有举起来。这伴随着重要的名字，例如西瓦科夫，米开朗基罗·洛佩兹，西瓦科夫和凯塞多的名字都接近终点线。港口和排的反应阻止了冒险活动成功到达拉娜。在逃生过程中，法国人，直到最近，俄罗斯人帕维尔·西瓦科夫（Ineos）还遭到袭击，他以 Passo de Medolla 的领先优势加冕。他的倡议将进步减少到了 4 人，还有斯托勒、佩恩斯坦纳和阿伦斯曼。

洛佩兹达到了14分8秒，放弃了他在总排名中的所有选择，并引起了人们对5月6日开始的Giro d'Italia以及他仍在冠军候选人名单上的位置的担忧。

完成第二阶段后，洛佩斯评论说：“这很难，我们做得很好，但事情没有发生。我们为所有事情尽了一切，最后我们的精力耗尽了，但我认为这对我们有用。”

他补充说：“我从一开始就吃饱了，最后我没有精力。当最优秀的人抓住我时，我已经付出了所有东西，我认为无能为力...最后你尝试但你不会出去，但你不会失去任何东西，你确实学到了很多东西。”

1.Pello Bilbao（ESP/巴林胜利）-8:08:15

2。罗曼·巴代特（FRA/DSM）在 0:06 秒。

3.阿提拉·瓦尔特（HUN/Groupama-FD）在 0:12 秒。

4.Felix Gall（aut/AG2R-Citroën）在 0:16 秒。

5。帕维尔·西瓦科夫（RUS/ineOS Grenadiers）在 0:16 秒。

6。Richie Porte（澳大利亚/ineOS Grenadiers）有 0:16 秒。

7.埃斯特万·查韦斯（COL/EF-easyPost）在 0:16 秒。

8。埃迪·邓巴（IRL/ineOS Grenadiers）在 0:16 秒。

9.Augusto Rubio（上校/Movistar）在 0:16 秒。

10。圣地亚哥·布伊特拉戈（COL/Bahrain-Victorious）在 0:16 秒。

44。14:08 分钟的米格尔·安赫尔·洛佩兹（上校/阿斯塔纳-哈萨克斯坦）

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