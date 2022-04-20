俄罗斯向保卫马里乌波尔的部队发出了新的最后通 atum 以投降

Imagen de archivo de soldados prorrusos a bordo de un transporte blindado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en las afueras del sureño puerto de Mariúpol, Ucrania. 12 de abril, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

俄罗斯周三向装备在马里乌波尔 Azovstal 冶金厂的乌克兰部队发出了新的最后通牒，要求他们放下武器，此前周二，没有一名防守者在莫斯科给予的两个小时内投降。

“尽管基辅政权的官员完全不负责任，但为了拯救他们的军事人员，俄罗斯武装部队在纯粹的人类原则的指导下，再次向民族主义营和雇佣军的武装分子提供停止战斗并于当地时间14点（11.00）放下武器格林威治标准时间），” 国防控制中心负责人米哈伊尔·米津采夫上校说。

上校再次保证，俄罗斯将保证本周三投降者的安全和生命。

他表示，周二 “当地时间22点（格林威治标准时间19点），没有人到达指定的（人道主义）走廊”。

El Ejército ruso extendió el plazo otorgado a los soldados que resisten en la defensa de la ciudad portuaria para que entreguen sus armas a cambio de la vida via REUTERS

俄罗斯将向乌克兰最后一次抵抗运动发出的无数次最后通牒失败归因于这样一个事实：“基辅当局继续欺骗自己的人民，使他们相信所谓的缺乏撤离能力。”

Mizintsev断言，仍在工厂抵抗的乌克兰军队和Azov营 “意识到自己处境的绝望，准备放下武器，但只能在基辅的命令下放下武器，因为如果没有它，军事法庭将等待他们”。

最近几个小时

乌克兰陆军第36海军陆战队旅长谢尔盖·沃利纳（Sergei Volyna）要求世界领导人从马里乌波尔引渡武装部队，500多名伤员和数百名乌克兰平民，因为阿佐夫斯塔尔地区的局势很困难。

“这是我们对世界的呼唤，这可能是我们的最后一次电话。我们可能只剩下几天或几小时的时间。乌克兰新闻社 UNIAN报道，沃利娜在她的Facebook帐户上发布的视频中报道说，敌方团体比我们大几十倍，他们在空中，火炮，陆地作战的团体，装备和坦克中占据主导地位。

在这方面，沃利纳呼吁世界领导人适用 “引渡程序”，并将乌克兰军队和平民转移到第三国领土。

他还解释说，除了军队之外，还有500多名受伤的士兵和数百名平民，包括妇女和儿童。这位指挥官说：“我们要求在第三国领土上提供安全。”

地方当局说，成千上万的士兵和平民被困在阿佐夫斯塔尔。马里乌波尔市长办公室的一位顾问说，2,000人，其中大多数是妇女和儿童，处于 “可怕的境地”，没有水，食物或新鲜空气。

尽管俄罗斯人声称控制了马里乌波尔，但顿涅茨克地区州长帕夫洛·基里连科驳斥了这一点，并在周二告诉美国有线电视新闻网，“有些地区的街头斗争受到限制。”

（来自 EFE 的信息）

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