普恩特·阿兰达 URI 的警察将因 11 名被拘留者的逃跑而受到调查

上周一，4月18日，11 名囚犯从普恩特阿兰达镇的即时反应部队（URI）逃脱。波哥大都会警察（Mebog）发起了一项行动，以夺回这些囚犯，并于周二保证，它将对负责URI的警察展开纪律调查。

该消息是通过N oticias Caracol 发布的视频发布的，该视频显示了几名囚犯如何爬过篱笆逃出监狱。录音显示，一名警察正在接近该区，企图逮捕这些人；但是，大多数人已经设法逃避了安全措施。

德拉梅博格上校埃德加·卡德纳斯（EdgarCárden as）在接受 La FM 采访时提到，纪律调查旨在澄清逃跑中穿制服的人的所谓责任。警方说：“我们正在开展其他活动，以确定服务中可能出现的故障。”

调查是在 Mebog 扫过摄像机和公民的信息之后记录的。上校断言：“已经确定可能涉及车辆，并可能捡起一些逃离普恩特·阿兰达URI的人。”

卡德纳斯解释说，在普恩特阿兰达的URI 中，有565人被剥夺自由，首都有3,080人被剥夺自由，人满为患人数为183％。上校解释说：“我们每天与国家监狱和监狱研究所（Inpec）合作，将人们转移到监狱。”“调查将确定所谓的服务失败和责任。”

关于泄漏的已知情况

该官员向电台媒体提供了11名囚犯逃跑的细节。根据Cardenas的说法，早上6点40分，总务人员正在把垃圾运到被拘留者牢房入口附近的一个地方。上校@@ 说：“一名被剥夺自由的人正在使用卫生服务，当他重新进入牢房时，大约有 30 名囚犯在向监护人猛击。”

这位身穿制服的官员提到，由于 URI 中的人数众多，“有可能违反大门和保管人的能力。”卡德纳斯补充说，当时有12个人逃脱了，他们注意到垃圾被抽出的敞开的门，“他们很容易跳过那个地方的篱笆。”

在逃犯中，有一人被抓回。德拉梅博格上校说：“这些人被拘留的罪行是谋杀、贩运、携带毒品和非法携带枪支。”他还回顾说，负责情报科和司法警察的重新抓捕工作正在进行之中；同时，检察官办公室的一个小组将就越狱罪签发逮捕令，从而将他们关押在通缉犯卡特尔。

卡德纳斯对L a FM 总结说：“我们有一批警察看守人员，他们已经制定了处理牢房内被剥夺自由者的程序以及在牢房内开展的活动，例如每日计票和医疗服务。”

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