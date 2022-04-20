Paco de Anda 将 Córdova 与 Pedri 进行了比较，这就是他们利用他进入网络的方式

ESPN 评论员声称科尔多瓦比 Pedri 好而引起争议（视频：Twitter/ @chalitacasar）

最近，体育评论员帕科·德·安达（Paco de Anda）出演了一场针对墨西哥足球迷的有争议的辩论，他说塞巴斯蒂安·科尔多瓦比佩德罗·冈萨雷斯（Pedri）拥有更好的射门技能。

他的评论没有受到公众的好评，因此他在社交网络上的演讲迅速传播开来，不同的 Twitter 用户嘲笑了Paco de Anda的分析。他们称这位 ESPN 分析师 “荒谬”，并削弱了他在体育新闻领域的职业生涯。

讨论发生在 ESPN 的 Futbol Picante 节目的广播中，泰格雷斯在 Liga MX 的比赛日 3-0 击败托卢卡之后。科尔多瓦的主题在节目桌上大放异彩，因为他从盒子外面打进了进球，这帮助猫科动物获胜。

这就是为什么自从他到达UANL俱乐部（新莱昂自治大学）以来就开始谈论美国青年队的素质的原因；尽管事实上他在整个锦标赛中没有太多活动，但对于帕科·德·安达·科尔多瓦（Paco deAndaCórdova）来说，他是该地区以外的射手比巴塞罗那球员。

首先，他回忆起2020年东京奥运会期间弗朗西斯科·塞巴斯蒂安被比作西班牙人的话：“佩德里在奥运会上被比作科尔多瓦，我在奥运会上说'科尔多瓦不问佩德里'”。

因此，令人鼓舞地指出，国家队也超越了巴萨足球运动员的运动能力。ESPN 计划中说过这一点：

这一点没有得到不同领域的球迷的好评，因此他们对体育分析师大声疾呼。

“你打算如何比较科尔多瓦和佩德里？简直太荒谬了！”，“也许他们继续比较佩德里和科尔多瓦只是为了出售，但必须有更有价值的方法来赚钱” 和 “在墨西哥，有体育记者说墨西哥人比西班牙人好。而且，科尔多瓦在这场比赛中几乎没有1个进球，如果我有4个进球，他们已经可以将其与Mbappe进行比较了”，这是一些在网络上风靡一时的评论。

甚至一些体育分析师也质疑帕科·德·安达的声明。其中之一是福克斯体育的费尔南多·施瓦茨（Fernando Schwartz），他讽刺了这一评论，并回应了以下信息：“科尔多瓦饰演佩德里。Chicote 就像 Cr7 一样。你的奶昔是什么味道？”

象征性球员何塞·拉蒙·@@ 费尔南德斯的儿子胡安·帕勃罗 ·费尔南德斯也参加了讨论，并在一份出版物中评估了这位西班牙中场球员在巴塞罗那取得的成就以及科尔多瓦在L iga MX中的表现。

“这是一场足球亵渎，佩德里是当今世界前十名，他是上届欧洲杯的最有价值球员，他参加了地球上第二好的联赛，他是巴塞罗那无可争议的首发球员，也是像西班牙这样的大国，这家伙是个裂缝。科尔多瓦是 Liga MX 的银行家，” 他在经过验证的账户上发布了信息。

到目前为止，科尔多瓦在蒂格雷斯的数字反映了他在皮奥霍·埃雷拉（Piojo Herrera）的前十一场比赛中缺席，因为他作为首发球员只打了四场比赛，而在七场比赛中他已经改变了。自锦标赛开始以来，只记录了一个得分，这引发了关于 ESPN 的整个辩论。

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