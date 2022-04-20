法官再也不会滥用职权对待妇女和儿童

菲德尔·加列戈斯·菲格罗亚（Fidel Gallegos Figueroa）是瓦哈卡州的地方法官，他拥有解决问题的联邦权限。根据联邦司法机构附属的《法官道德守则》，任何个人激情都不应影响他们在权力范围内的行动或决心。更不允许官员利用其相对于地方法院或联系人的等级来影响其他法官就其所涉事项所作的裁决。

确认，正如替代暴力的幸存者和地方法官的前合伙人卢维亚·阿尔塔米拉诺（Luvia Altamirano）所指责的那样，司法机构的一名成员正在使用她的电动工具将最小的儿子与母亲分开，这真是太可惜了。

特别是在2020年4月19日，在 COVID-19 疫情的背景下，卢维亚遭受了当时的丈夫菲德尔·加列戈斯·菲格罗亚的人身和性侵犯；但是，她需要市警察的帮助才能离开夫妻住所逃脱。

第二地方法官还被指控对年轻的卢维亚·阿尔塔米拉诺（Luvia Altamirano）实施暴力行为，后者报告说，他与不同类型的侵略行为发生了暴风雨般的关系。但是，今天你的孩子处于高风险之中。在疫情期间，孩子与母亲分开并被藏起来，甚至一次都看不到他。地方法院的家庭纠纷起伏不定，一方面，她能够观察探视，而父亲则要求撤销母亲的亲权，阻止她永远见到儿子。

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

几周前，卢维亚·阿尔塔米拉诺致函最高法院首席部长阿图罗·扎尔迪瓦，要求他进行干预。希望这些信件能够引起你的理解，以便通过司法委员会审查菲德尔·加列戈斯法官的行动。

作为父母利用子女作为伤害工具的替代暴力的幸存母亲，她对地方当局，即瓦哈卡州高等法院和总检察长办公室以及联邦当局、地区和总检察长办公室都表示担忧第十三巡回法院的大学法院为他们的计划做出了贡献，该计划以法律伎俩、虚假事实和为了方便起见打算操纵司法，将她与 5 岁的小儿子分开。

如果您已经阅读了本文的这一部分，想一想为什么Luvia没有提倡宪法权利保护令，请知道她已经这样做了。在两名来自瓦哈卡州的法官面前，你知道谁可能对你的决定负责吗？他们在你的职位上处于危险之中？第二地区法官菲德尔·加列戈斯（Fidel Gallegos）担任担保法官。同一位菲德尔·加列戈斯·菲格罗亚曾敦促当地法官乔安娜·瓦斯康塞洛斯·桑切斯成为地方法官。那个使绑架卢维亚的小儿子合法化的同一个人。面对这种事件，任何受害者都不应感到无助，尽管这种事件对寻求正义的人来说是例外的，但他们负担不起。

卢维亚的儿子被绑架时才3岁。2021年11月12日，家庭法官乔安娜·瓦斯康塞洛斯（Joana Vasconcelos）受到卢维亚（Luvia）的欺骗和威胁，将她与小儿子分开，辩称由于男孩不想和父亲在一起，心理学家会限制他。实际发生的情况是，乔安娜法官将监护权改为共同监护权，将孩子的父亲与他在一起的权利还给了孩子的父亲，并调整了对卢维亚失去父母权威的程序，此时他就是这样。

法官利用其职权来界定情况之外的第三方必须作出裁决的个人事务，这不仅是不道德的。司法机构因为遇到一种不对称的关系而停止工作也是非法和不道德的，在这种关系中，性别观点变得不存在，因为它出现在一个拥有更大经济和政治实力的政党面前。这就是为什么我认为在司法机构中坚持道德原则和执行安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统所倡导的正义的必要性至关重要：“在法律之外，什么都没有；没有人凌驾于法律之上。”

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press) Europa Press

只要存在不公正、替代暴力、儿童和妇女不受惩罚的情况，就没有法官有权根据自己的规模调整法律。小孩子将在8月31日过生日，为了所有人的利益，我希望他能与他的终身照顾者：他的母亲一起自由地庆祝。

我们已经讨论过 “替代暴力”，这是对儿童施加的暴力，其唯一目的是给母亲造成痛苦，它是性别暴力的最残酷表达，“如果一个男人杀死了你，你就不再在那里遭受痛苦，而是在女儿和女儿的爆发中幸存下来。儿子是极其痛苦、残忍和不人道的”。

替代性暴力是社会的共谋，这个社会不断质疑妇女，质疑她们的言语和母性，但社会并不是这种暴力的唯一同谋，允许妇女在当局同意下实施机构暴力的制度也是如此。这种暴力的例子之一是艾丽莎·塞利斯（Elisa Celis），他是反对牧师暴力全国阵线的联合创始人，也是哈利斯科州的代表，哈利斯科州是该国腐败率最高的州之一。根据她最初监护的哈利斯科州家庭法官签署和批准的协议，孩子的父亲此后没有将孩子送回家中度过 2019 年的暑假，她的生活已经受到了两年零八个月的审判。她没有按照协议中的约定将孩子归还给她，而是通知她，在另一家家庭法院在短短三天内将未成年人的临时监护权交给了父母，而且没有出示孩子自己承认的休假的任何证据父亲。Elisa在短短5周内在大学法院恢复了对两个孩子的监护权，该法院下令在自2019年9月以来的48小时内将未成年人遣返。

伊丽莎·塞利斯（Elisa Celis）不仅没有找回未成年人，而且迄今为止，她不得不面对针对她的非理性暴力行为，她在联邦司法机构提起了40多起诉讼，在州司法机构提起了16多起诉讼，她的生活已被起诉，我面临刑事诉讼由于他的前伴侣无数次虚假投诉，对她提起诉讼，他被错误地指控犯有暴力、给自己的儿子吸毒、违反信任、威胁、欺诈等许多其他投诉，在当局的庇护下和绝对勾结，其唯一目的是放弃法律诉讼和放弃对两个儿子的监护权, 迄今为止，她已经在各种大学法院中赢得了超过23次死刑，以支持Elisa，这些法院批准了她的监护权和未成年人的立即返回.

他们目前正在按照三项要求在48小时内遣返未成年人的宪法权利保护令对未成年人进行归还工作。此外，在最近几周已经进行的六次诉讼中，普通法院和联邦司法管辖区的法官继续允许被绑架的父亲试图遣返子女，尽管事实上各合议法院裁定，但父亲未能遵守命令在这两年零八个月内没有遵守将未成年人送回Elisa Celis的最终停职令的法官有责任并可能受到刑事和财产处罚.

在Elisa Celis的诉讼中，当局与被绑架的父亲之间的共谋一直存在，该诉讼当事方的经济不平等现象极为严重，因此未成年人继续由被绑架的父亲照顾，由同样的法官庇护，未成年人的父亲是世界上最著名的龙舌兰酒屋之一的继承人，在那里，其经济实力一直是确保在失败且臭名昭著的性别歧视司法系统中，机构暴力现在能够在完全严格的法律下实施的关键因素。

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