Necaxa vs Tigres：皮奥霍·埃雷拉失败留下的模因

Liga MX M atchday 15 让墨西哥足球迷感到惊讶，因为尼卡沙俱乐部以 2-0 的比分成功击败了 Tigres。从比赛的第一分钟开始，闪电队就占据了比赛的大部分时间，因此最终他们取得了一场胜利，使他们开始争夺锦标赛复活中的一席之地。

由于他赢得和击败积分榜领先者的方式，不同的球迷嘲笑了米格尔·埃雷拉的俱乐部所经历的情况，因为这不是它第一次在积分榜上输掉一场重要的比赛。

他们取笑的第一件事是海梅·洛萨诺（Jaime Lozano）的胜利使他们脱颖而出，因为在第14天的第一个结果中，帕丘卡达到了35分，而regiomontans因失败而剩下32分。

他们嘲笑 Tigres 的另一个因素是他出场的阵容，因为前几天皮奥霍·埃雷拉（Piojo Herrera）接受了他将轮换阵容。在他所做的改变中，他试图让塞巴斯蒂安·科尔多瓦（SebastiánCórdova）和迭戈·雷耶斯（Diego Reyes）作为首发，这就是为什么该地区的球迷感到沮丧的原因。

随着时间的流逝，他们看到俱乐部无法从上半场下降的两个进球中恢复过来，由于他为这场比赛做出的决定，猫科动物球迷不高兴，要求与皮奥霍· 埃雷拉交谈。

Necaxa 在击败 Tigres 之后梦见复活

乌拉圭选手罗德里戈·阿吉雷和阿隆索·埃斯科沃萨在上半场打进了两个进球，尼卡沙让老虎队2-0感到惊讶，他连续五次连胜，从墨西哥克劳苏拉锦标赛的榜首落下，2-0。

阿吉雷在七分钟内领先当地人，埃斯科博萨在海梅·洛萨诺的带领下，将闪电队的领先优势扩大到了 24。

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