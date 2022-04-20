妈妈在布卡拉曼加发现她的两个孩子在偷东西并公开谴责他们

一位桑坦德母亲的失望和愤怒在社交媒体上风靡一时，有几个人记录了这名妇女，当时她发现自己的孩子在布卡拉曼加市犯罪了。尽管这些年轻人手持刀并在社区中灌输恐惧，但是当他们的母亲在他们面前要求他们采取行动时，他们只能坐在地上保持沉默。

这位女士和社区@@ 说：“等着我们回家，” 这位女士和社区对年轻人的责骂鼓掌，这些年轻人显然是在几分钟前在城市街头有其他罪犯陪同下的。录像显示，此外，有几名警官围着该名妇女的孩子，其中一人向母亲解释了他们在做什么。

母亲反复殴打他们并质疑他们在做什么，她还责骂年纪较大的孩子把最小的孩子带到桑坦德省首府看起来像中央公园的地方。“你觉得能在这里看到真是太好了...是的，当然，特工抓住了他们，并告诉他们他们玩游戏是错误的。” 这位女士大喊大叫，但没有相信她的一个孩子的解释，她告诉她他们在踢足球。

当时，其中一名警官走近这名妇女，指出她有证据表明她的孩子不是在玩游戏，而是在策划抢劫。“不，他们没玩。他们正在连击偷东西，还有三个人和他们在一起，我有一个视频，我可以用那个视频给他们看。” 这位军官告诉愤怒的母亲，她质疑他们携带刀的男孩。

幸运的是，巡逻人员设法阻止了年轻人犯罪，但他们找到了刀；就母亲而言，她强调自己在工作，当时不知道孩子在做什么。

妈妈发现儿子在布卡拉曼加犯罪

布卡拉曼加现任市长胡安·卡洛斯·卡德纳斯（Juan CarlosCárdenas）在网络上分享了该病毒视频，他强调了母亲在谴责孩子的所作所为方面的作用。这位当地总统在 Facebook 帖子中写道：“感谢母亲在得知孩子显然要犯罪并被警察逮捕后对孩子进行了谴责和责骂。”

总统坚持认为，他希望母亲的 “拉耳朵” 能够奏效，以便年轻人更多地关注学业而不是犯罪。众所周知，就目前而言，当局只是警告年轻人在城市里抢劫有多危险，就像人们认为他们母亲的公开责骂已经足够了 “惩罚” 一样。

在该出版物的评论中，人们还通过公开谴责年轻人来赞扬母亲的行为。“好妈妈，这就是我们必须与孩子们畅通无阻地交谈的方式，以便他们学会成为好人，对社会有用”；“必须这样做... 如果我们知道如何纠正今天的孩子，我们就不必惩罚明天的男人... 与这些不听话的孩子一起努力地惩罚明天的男人”，有些网友说。

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