卫生部要求根据结果支付卫生系统保费

4月19日，卫生部公开了关于定义人头支付单位（UPC）的新方法的提案，这是卫生系统向每位成员投保的EPS认可的保险费。

社会保障部副部长玛丽亚·安德里亚·戈多伊·卡萨迪戈（MaríaAndrea Godoy Casadiego）在与卫生部门共同开发的论坛上表示，这是一种与科学界以及学术界合作的方法。

“目的是将我们需要以另一种认可和支付服务的方式向前迈进的议程和讨论桌上。”对于戈多伊来说，该提案必须来自国家政府，因此他解释说，这与已经实施的另一系列措施相结合。

应该记住，这项工作是根据系统参与者的不同经验完成的，这些经验已经累积了30年的知识，使我们今天能够知道哥伦比亚人的健康之路是什么。

他说：“这无非是获得有效获得该服务的健康结果。”

就其本身而言，收益，成本和费用监管主管马塞拉·布伦·维加拉（Marcela Brun Vergara）介绍了人头支付单位计算中的新近似值。为此，他解释了在实现这一目标时将要考虑的方面，例如健康状况、激励措施和健康结果。

在这方面，为了在明年6月实施，这位官员提出了根据健康状况管理刚果爱国者联盟的提案。“我们正在考虑的UPC包括两个工具，以实现两个齐头并进的目标：事前和事后工具，它可以更好地定义风险管理的分布，同时鼓励及早发现，及时开始治疗，从而避免疾病的发展”，他说。

他补充说，该提案与激励措施保持一致，这些激励措施考虑了作为一个国家所期望的健康结果。“在过去的30年中，我们一直在投资于拥有更好更好的 UPC，这种溢价承认了所需的医疗保健。”

从这个意义上讲，拟议方法的目的是确定人群的流行病学行为，以及控制疾病的有效治疗方法，从而使UPC专注于结果，也就是说，将资源放在正确的位置。

“为此，我们提出了一条路径，其中包括一系列阶段，这些阶段将使我们能够实现最终目标。首先，不仅要从统计学的角度而且从健康的角度来看，要知道引起我们关注的病理是什么，” 布伦说。

其次，“为了能够定义与这些病理学相关的一组诊断代码”，主任补充说，这将是健康状况或疾病的良好调整器。

第三个顺序是提议创建一揽子服务，以便可以找到理想的护理，“或者我们认为是维持良好治疗和控制的患者的理想标准”。

对于卫生部来说，这项建议对于知道应该分配多少金额非常重要，并且还能产生激励措施，用布伦的话说，这就是 “将制定战略的原因，因为它将使我们能够将提供给保险公司的资源联系起来，以管理成本最高的患者，然后使用激励机制来检查我们是否实现了目标，结果是否在患者身上取得了成果。”

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