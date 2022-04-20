梅尔·乌里韦遭到邻居的袭击：“我用疯狂的眼睛扭动了双手”

梅尔·乌里韦（Merle Uribe）再次陷入争议之中，因为 vedette 在70年代和80年代冒险进入所谓的filecas电影院时在艺术界的作品中最为人所知，她不得不去当局谴责邻居对她进行了人身攻击。

这位女演员表示，她是一名住在海滩上的 “她从未私下见过” 的妇女的人身暴力的受害者，当时她在奇瓦瓦狗的陪伴下进行园艺工作时，这只动物向邻居咆哮，使她感到不适，但是那个女人继续前进。

“这里非常酷，非常悲伤，非常糟糕。我当时在我住的花园里，一位女士带着婴儿车路过，我的小狗，最小，是个老人，体重不超过三公斤，甚至无法爬一步，她声称我的小狗向她咆哮，是的，但是他没有对她做任何事情，如果他没有牙齿他就做不到。就在那里，她离开了。” 他在节目 De primermano 中告诉。

在花园里恢复活动后，几分钟后，邻居回来了，梅尔没有怀疑她的手臂会严重受伤。“突然我坐在花园里，我看见他回来了...我说 '好吧，对什么？'，如果我知道他要攻击我，我会进我家。既然我不是那样，所以我认为我不会受到侵犯、殴打、侮辱，我是老年人，她是 34 岁的人，因为那是她告诉警方的，” 她告诉该节目 F irst Hand。

梅尔向空气展示了一个正在开始愈合的巨大伤口，并说她的邻居袭击她只是因为她 “老” 的小狗向她咆哮。La vedette 说，起初她不想去当局，因为根据她的经验，她逃脱了暴力。但是，他向当地检察官办公室提出了针对劳拉·N（Laura "N）的申诉，劳拉·N（Laura" N）现在有一项限制令，不允许该名女子进入女演员100米以内。

此外，梅尔将不得不再等8天，总共15天，看看伤口是否愈合，否则针对邻居的法律申诉将朝另一个方向发展。

“他用双手对我做了，但现在情况并非如此，情况有所好转...仅仅因为我的小狗向他咆哮，仅此而已。我住在沙滩上，有投诉，我去向检方举报了刑事案件。我一直在逃避虐待，我在这里非常平静，直到那双疯狂的眼睛开始扭动我的双手，因为这里我也有瘀伤”，他补充说。

“你已经有了限制令，你无法到达我 100 米以内，无论是我的宠物还是我的房子... 你必须等着看伤口能否在 15 天内愈合，我认为它不会愈合，因为已经有 8 天了。如果它在15天之前没有愈合，那么它将按照法律规定进行，但看看她是如何离开我的，” 这位女演员谴责说，她不认识她的邻居。

“他威胁我，说'你不知道我是谁'。事实是，这里私下里有很多房子，并不是我们所有人都认识，对我来说，他们不尊重也没做任何事情的老年人对我来说确实很糟糕，” vedette 在抽泣之间说。