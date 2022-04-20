Magaly Medina 透露了奥斯卡·德尔·波特尔涉嫌对菲奥雷拉·门德斯的不忠

Aldo Miyashiro 宣布与前记者菲奥雷拉·雷蒂兹（Fiorella Retiz）交往 ampay 在社交媒体上引起了轰动，这是没人能做到的想象一下，拉班达的奇诺的主持人对他的妻子埃里卡·比利亚洛沃斯（Érika Villalobos）不忠，就在一天前他与妻子埃里卡·比利亚洛沃斯（Érika Villalobos）进行了一次家庭旅行。

但是，在播放流行的 “奇诺”（Chino）不忠的图像之前，玛格利· 麦地那（Magaly Med ina）透露了一个相当奇怪的事实，指出他的 “urracos” 并不打算捕捉演员，而是要抓住他的搭档奥斯卡·德尔·波特尔（Oscar del Portal）。

根据 “Urraca” 的传闻，美国驱逐出境的主持人与坎比亚贝罗·佩德罗·洛利的前妻菲奥雷拉·门德斯有婚外关系。

“ AméricaDeportes的体育评论员奥斯卡·德尔·波特也是这个故事的主角，然后我要告诉你一些证据。我们并没有真正追随 Aldo Miyashiro的脚步，而Aldo Miyashiro是我们蛋糕上的樱桃，因为我们真的想观察或走在脚步上，这是我们已经被告知的迹象，因为我们总是依靠谣言”，他解释说。

玛格丽·@@ 麦地那（Magaly Medina）还指出，他们有传言称奥斯卡·德尔·波特尔（Oscar del Portal）涉嫌不忠行为已有好几个星期了，因此他们跟随他的脚步，不止一次发现他与从事制作阿尔多·宫城的节目的菲奥雷拉·门德斯（Fiorella Méndez）分享。

“ 我们之所以追随奥斯卡·德尔·波特尔（Oscar del Portal）的脚步，是因为有传言称他与cumbiambero的前搭档佩德罗·洛利（Pedro Loli）的前搭档之间存在着和解 ，后者是几个电视节目制作的女孩菲奥雷拉·门德斯（Fiorella Méndez），但事实证明他说，当我们进行调查时，事实证明我们发现了累积奖金。”

菲奥雷拉·门德斯在奥斯卡·德尔·波特尔的公寓里过夜

在 Aldo Miyashiro 与 Fiorella Retiz 合作的同一天，奥斯卡·德尔·波特和菲奥雷拉·门德斯也来到了体育记者部门，庆祝电视节目主持人团队的胜利。

那些正在捕捉会议上发生的一切的记者从未见过佩德罗·洛利的前妻离开家 。直到 4 月 19 日上午 9 点 30 分，才看到她正在乘出租车离开这个地方。

当记者接近时，她一直否认自己住在奥斯卡·德尔·波特的房子里，后者的名字是他嫁给了凡妮莎·坎珀（Vanessa Quimper）。

阿尔多·宫城因对妻子埃里卡·比利亚洛沃斯不忠而在社交媒体上受到严厉批评。

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