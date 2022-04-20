利斯·维加（Lis Vega）将继续进行审美操作：“并不是说他们会亲吻他们”

Lis Vega 分享说，只要她喜欢自己的外表，她就会继续进行修改

多年来，利斯·维加（Lis Vega）通过各种修改和美容手术使她的粉丝感到惊讶，但是，自2019年以来，她在社交网络和亲密圈子中都受到了很多批评。

在与一群记者的会面中，这位古巴女演员透露，这种批评在她看来似乎已经破旧了，她甚至将自己与迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）或卡戴珊姐妹等艺术家进行了比较，利斯认为，如果人们钦佩她，无论她长什么样，都将适合她的作品。

“这是一个过时的话题，也就是说，最后，这是我的身体，没有人会受到他对我的所作所为，我不做什么的影响（...）我认为最后每个人，因为你是艺术家而欣赏你的人，都会因为你的所作所为而钦佩你，” 他对伊甸园·多兰特斯说。

在这次关于她的外表和批评的采访中，肥皂剧的女演员，例如《女人的话》，《爱的心》和《杜埃洛·德·帕西奥内斯》详细说，如果她需要，她每年都会做手术和美容护理，甚至更少。她唯一的优先事项是她喜欢自己。

“问题出在哪里？，这是我的决定，我非常喜欢它，以至于我每8个月甚至更长时间再做一次，甚至是我喜欢的父母或以上朋友告诉我 “你太夸张了”，因为我喜欢我所看到的”

此外，她明确表示，自己关于外表的决定绕过了朋友和父母的评论和批评。

他还说，即使对健康而言，他的一些手术也是必要的，“我把（透明质酸）涂在嘴唇上是因为我在剧院里有疤痕，透明质酸来了，科学来了，科学部分被用于很多事情，事实对我，每个人来说都无关紧要，他们也不会亲吻它”，他说带着笑声。

这位女演员在她的Instagram帐户上指出，她的存在代表了她的真实生活方式，她对自己的外表非常满意，此外，她写道，她正在 “拥抱” 自己学会的东西，让位给不同的经历。

“当你真正知道自己是谁时，你什么都不想要，只能永远呆在那里，在你存在的无限意识中 #omnamahshivaya #loveyourself#vuelolibre 总有一天它将结束周期，另一天将要开始，接受学到的东西，向新的 #goodnight 敞开双臂一天前，他在这个社交网络的官方账号上读到了 #lapoetadelourbano #mexico”。

最近，这位古巴女演员庆祝了她在OnlyFans平台上的帐户成功以及她即将在针对男性观众的杂志上露面

这位舞者声称在独家内容平台上获得了可观的利润，并承认，除了收入外，她还很高兴能够取悦多年来使她成为 “性象征” 的订阅者。

Lis在大流行期间开始担任内容平台的榜样，以应付开支，但是由于她保证自己不依赖任何男人，因此她现在已经帮助她维持了自己的生活方式，因此作为一名独立女性，她必须自己创收。

他说：“我做得很好，是在疫情的阶段，当时我不得不为家人带来生计，我没有伴侣，没人支持我，就像绅士杂志一样，但是在平台上，我每个月上传照片，人们按月付款，这是独家内容。”该程序 De第一手资料。

继续阅读：

由于 COVID-19，Lis Vega 遭受经济和健康问题的困扰