Lilly Tellez威胁要扭转矿业法改革：“我们将纠正这种偏差”

4月19日星期二晚上，《矿业法》（LM）的改革获得了参议院多数成员的批准。总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）拒绝了拟议的电力改革。

这次投票与4月17日众议院的改革不同，在那次投票中，反对AMLO政府和Movimiento Regeneración Nac ional党（Morena）的议员证明支持执政集团。

这项改革规定，墨西哥州将专门对这种矿物及其经济价值链进行勘探，开采和开采。

同样，提议建立一个自治的公共机构，以确保国家能够利用这种金属可能吸引的所有优势，该机构被提议命名为墨西哥锂协会（AMLITIO）。

有鉴于此，参议员莉莉·泰勒斯（Lilly Tellez）对批准表示不满，尽管其他议员弃权，但她指出，她投票反对通过改革。

Durante la sesión los senadores de Morena y aliados llamaron traidores a los demás partidos por haberse opuesto a la Reforma Eléctrica FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM Mario Jasso

国家行动党（PAN）参议员通过她的社交网络指出，锂保险旨在为AMLO政府创造利润，但也表示，LM的改革将在未来六年内逆转。

至于这项改革，首席执行官在4月12日上午的一次会议上宣布，这是一种 “B计划”，以防电气改革未获批准。后来他在社交网络上发表了这样的文章：“我们已经对叛国罪进行了装甲”。

他多次重复了这个问题，指出这种矿物对墨西哥经济和墨西哥子孙后代的战略重要性，并补充说：“不应将其提供给个人，更不应该给予外国人了”。

人们还认为，正是因为墨西哥国家将在 T-MEC 中获得经济潜力和重要性。汽车工业，因为它是国际条约中的一个支柱，主要是电池的制造。

EL litio es un importante material en la fabricación de baterías REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

上周一，4月18日，代表们以278票赞成、197票弃权和0票反对，首次通过了这项改革，因为PAN、PRI和PRD的领导人宣布，他们将在被接受后尽快以不赞成的方式这样做。

4月19日，针对投票反对电力改革的政党的指责和取消资格之间的改革以87票赞成、20票反对、16票弃权获得普遍批准。修正案将在联邦官方公报（DOF）上公布后生效。

另一方面，最近在2020年AMLO早间会议上重新出现了一段视频，该视频被问及锂的国有化。总统的回应与参议员过去反对她的回应相同：宪法第27条已经表明她受到政府的保护，因此“没必要”。

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