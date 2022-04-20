一项新的研究显示，学习语言是预防阿尔茨海默氏症的最佳大脑体操

研究人员建议，说另一种语言，即使是部分语言，也可以帮助避免长达七年的痴呆症。科学家认为，说一门外语可以锻炼大脑，并提供防止认知能力下降所需的精神刺激。他们解释说，与其他被认为可以防止记忆盗窃的因素（例如运动或特定饮食习惯）不同，语言 “一直伴随着我们”。

对现有研究的分析发现， 双语者被诊断出患有痴呆症的时间平均比说单一语言的人晚五到七年。 另一项研究认知实验的研究表明，某人使用第二语言的时间越长，越流利，保护就越好。

俄罗斯国立研究大学高等经济学院（HSE）的费德里科·加洛说，研究结果表明，双语可能是预防痴呆症的最有力方法之一。“我们可以恢复并放弃体育锻炼，进行一种或另一种饮食，或者换工作，但是语言始终伴随着我们。我们交流、看电影和看书，语言中心一直在努力工作，” 他说。

La demencia es un término general que se utiliza para describir una variedad de trastornos neurológicos progresivos que afectan la memoria, el pensamiento y el comportamiento (Europa Press) Europa Press

痴呆症是英国的主要死亡原因，有90万英国人受到记忆盗窃的影响。在美国，有近 500万人也患有这种疾病，学者们花了数十年的时间和数百万英镑试图根除这种疾病。痴呆症是一个通用术语，用于描述影响记忆力、思维和行为的各种进行性神经系统疾病。

在发表在《心理学前沿》上的一项研究中，科学家们有 63 名 60 岁以上的人参加了认知测试，他们至少会说两种流利程度不同的语言。在 HSE莫斯科大学和诺森比亚大学进行的这项研究中，参与者被要求执行 “埃里克森侧翼任务” 来评估他们的认知能力。

该测试衡量人们从其他箭头和形状中识别直线中心箭头方向的能力，旨在评估人们的反应时间以及他们快速解读模式的能力。随着年龄的增长，这些认知能力通常会下降。作为研究的一部分，还要求参与者填写一份问卷，其中包括有关他们说第二语言多长时间及其熟练程度的问题。

那些说第二语言的时间更长、认为自己更流利、表现更好的人建议了结果。此外，据作者称，熟练掌握第二语言在提高考试成绩方面所起的作用比已知的时间更大。

“No hay medicamentos realmente efectivos disponibles hoy en día para prevenir o retrasar el envejecimiento del cerebro. Se necesitan enormes recursos financieros para desarrollar tratamientos farmacéuticos. Por lo tanto, encontrar e investigar formas alternativas y no farmacológicas para retrasar el envejecimiento cognitivo debería convertirse en una prioridad en la ciencia” (Getty Images) annedde | Getty Images

加洛还撰写了姊妹期刊《人类神经科学前沿》上发表的双语和认知障碍数据的评论。在这项研究中，他们指出了最近的三项荟萃分析，这些分析表明，双语与痴呆症诊断的后期发作有关，介于五到七年之间。对于专家来说，“考虑到目前尚无法治愈痴呆症和大脑衰老，找到延迟其发作的方法至关重要。”

“如今，没有真正有效的药物可以预防或减缓大脑的衰老。开发药物治疗需要巨大的财政资源。因此，寻找和研究减缓认知衰老的替代性非药物方法应该成为科学界的优先事项。” 他保证说，将来他想研究双语特有的语言对在遏制认知衰老方面是否比其他语言对更有效下降。认知。

研究人员还有兴趣强调，双语并不是避免或延缓痴呆症本身等疾病的确定方法，还有其他几个因素在起作用，例如家族史或其他生活方式因素。近年来，人们广泛提出了能够说至少两种语言可以预防痴呆的想法。专家认为，在改变语言时，保持大脑活跃可以提供一种 “认知储备” 形式。

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