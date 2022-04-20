胡安·卡洛斯·奥索里奥拒绝了阿兹台克人大型足球的提议

CALI. 7 de agosto de 2021. América y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

胡安·卡洛斯·奥索里奥（Juan Carlos Osorio）因迪马约尔Betplay联赛成绩不佳而离开美国卡利后，他仍然是国内外备受追捧的教练。在墨西哥，有传言说，手足巨人之一想依靠哥伦比亚人的服务。

应该记得，除了带领获得 2018年俄罗斯参赛资格的墨西哥国家队外，risaraldena还在2011年短暂访问了普埃布拉，那里的数字没有伴随他，此前他在11场比赛中以两场胜利和相等的平局和总共7场的比分领先了11场比赛。失败。

然而，尽管在掌舵Tri时受到了批评，但在阿兹台克国家，Millonarios和Once Caldas的前教练享有很高的声誉，以至于他听起来像是瓜达拉哈拉的芝华士·拉亚达斯（Chivas Rayadas）的控制权，后者解雇了马塞洛·莱亚诺（Marcelo Leaño），后者离开了球队在MX联赛中排名第11位，获得17分。

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该信息是由记者古斯塔沃·门多萨（Gustavo Mendoza）在墨西哥福克斯体育播出的《La Últim a Palabra》节目播出时发布的。

门多萨表示，芝华士的领导层已经与奥索里奥进行了接触，面对他们的协商，他们是接替莱亚诺的其他候选人。

这位记者补充说，巴西米内罗竞技现任教练阿根廷人安东尼奥·埃尔·图尔科·穆罕默德也在技术人员甲板上到达神圣牧群的替补席。

同样，哥伦比亚体育记者里卡多·马约尔加（Ricardo Mayorga）通过其官方Twitter帐户表示，胡安·卡洛斯·奥索里奥确实接到了墨西哥队的电话，但拒绝了这一提议。

El periodista afirmó que Osorio rechazó la oferta de Chivas de Guadalajara. Tomado de @mayorga1

在担任墨西哥教练期间，胡安·卡洛斯·奥索里奥领导了52场比赛，其中他赢了33场胜利，9场平局和10场失利。除了获得马尼托选手参加2018年世界杯的资格外，他还在小组赛中取得了对阵德国的历史性胜利。

阿兹台克人队在俄罗斯的比赛结束后，尽管董事们有兴趣续签合同，但Nacional的前教练还是离开了他的职位。

胡安·卡洛斯·奥索里奥（Juan Carlos Osorio）未能加入哥伦比亚国家队以取代何塞·内斯托·佩克曼，之后接任了巴拉圭的指挥权，在那里他只带领了一场与南非的友谊赛，并在与阿尔比罗哈指令分歧后离开了职位。

之后，他在Atlético Nacional获得了毫无怜悯或荣耀的通行证，他无法重新验证前几年获得的成绩，然后他从卡利降落在美国，由于他的轮换制度和导致他脱离接触的缺乏结果，他受到了严厉的质疑双方同意与他没有良好关系的猩红色指令。

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