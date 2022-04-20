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星期三 20 四月 2022
奇諾

Jason Momoa 将出演这部受 Minecraft 启发的电影

“Aquaman” 的演员加入了华纳兄弟制作的新项目。这是一部来自流行视频游戏的真人电影

Newsroom Infobae

20 四月 2022
Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Cast member Jason Momoa arrives at the world premiere of "The Lego Movie 2: The Second Part" on Sunday, Feb. 2, 2019 in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

根据《好莱坞记者》上发表的消息，关于Minecraft（瑞典公司 Mojang 有史以来最畅销的视频游戏）的电影已经成为事实该电影还评论说，杰森·莫莫阿（Jason Momoa）将进入与成为这个项目的一部分。根据专门从事娱乐新闻的网站，这个方向将落入贾里德·赫斯的手中。斯值得称赞的是 2004 年的电影《拿破仑炸药》和 2006 年上映的 Nacho Libre

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该制作将由玛丽· 帕特（沙丘）和罗伊·李死亡笔记）领导，而执行制作将由乔恩·伯格、凯尔·博伊特乔恩·斯派特斯主持。它还将包括 Mojang St udios 的 Vu Bui 和 Lydia Winter s他们也将制作这部电影。

Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)
Jason Mamoa en "Aquaman y el reino perdido". (Warner Bros. Pictures)

Minecraft 游戏于2011年首次亮相，模拟了玩家使用不同大小的方块建造城市和世界的地方。该游戏立即在全球范围内取得了成功，并在发布后的几年内吸引了超过1亿用户。到目前为止，还没有透露这部电影及其情节的更多细节，在这部电影中也没有其他与 Momoa 一起出现的人物。

该项目是游戏创作者于2014年与华纳兄弟当局进行的几次谈判的结晶，最终在2022年，现在终于有了曙光。当时，这部电影将由吉尔·梅西克执导。值得一提的是，梅西克在2018年自杀身亡，然后该项目再次被缩短。实际上，电影结束后，梅西克将在电影的片名中获得认可。

Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT
Minecraft superó el billón de visualizaciones en YouTube. YOUTUBE / MICROSOFT Europa Press

近年来，视频游戏迷已经能够根据其中的一些在大屏幕上观看电影。例如，由瑞安·雷诺兹主演的 Free G@@ uy 被认为是 GTA（侠盗猎车手）游戏的免费版本。名单上还有《神秘海域》（由汤姆·霍兰德和马克·沃尔伯格担任中心角色）和吉姆·卡里的《索尼克2》，这两部电影都受到了影迷的好评。

杰森·莫莫阿（Jason Momoa）参加 HBO 系列《权力的游戏》后，运气颠倒了。他作为讲虚构语言的战士哈尔·德罗戈（Khal Drogo）的角色赢得了全世界的认可，从而获得了 DC Univer se超级英雄Aquaman等角色，并以邓肯的身份参加了屡获殊荣的沙丘

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