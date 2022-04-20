格拉纳达今天与哥伦比亚人圣地亚哥·阿里亚斯和卡洛斯·巴卡一起访问马德里竞技

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

今天，马德里竞技在万达大都会体育场接待路易斯·苏亚雷斯、圣地亚哥·阿里亚斯、卡洛斯·巴卡和内德·洛萨诺的格拉纳达，这是新的拉里加赛日。由迭戈·西蒙尼（Diego Simeone）领导的那些人一直在进行一场不错的战斗，他们希望继续得分以提高积分榜并确保他们在下个赛季参加冠军联赛的位置。目前，它们在4号方框中，有60分。在过去的5场比赛中，他们以2-1的比分赢了4场，最后一场是对阵西班牙人的比赛。colchoneros 与塞维利亚和巴塞罗那并列，平均进球数不错。他们在每场比赛中至少得分一个。在今天的比赛中，若昂·费利克斯、何塞·玛丽亚·吉梅内斯、赫克托·埃雷拉和托马尔·勒马尔将无法计数，都是由于受伤；被制裁排除在外的孔多比亚和费利佩也不会在场。

就格拉纳达而言，在西班牙锦标赛的最后一天，他们在体育场对阵莱万特的比赛中遭受了溃败。由鲁本·托雷西拉（Rubén Torrecilla）领导的球队将在今天的比赛中坐在替补席上，艾托·卡兰卡（Aitor Karanka），他将努力改变球队的现状。他们在最后一场比赛中连续三次失利。他们只取得了一场胜利，在降级区以29分进入第18广场。

在这场比赛中，格拉纳达将无法指望仍在从伤病中恢复过来的圣地亚哥·阿里亚斯或另一位哥伦比亚球员内德·洛萨诺，卡洛斯·涅瓦和劳尔·托伦特。就卡洛斯·巴卡（Carlos Bacca）而言，他已经有三个多月没有被考虑在内，董事们本来可以认可他在赛季结束时寻找一支新球队。路易斯·迪亚斯（LuisDíaz）是唯一一位在球队中表现出色的哥伦比亚人，他甚至被考虑在前往2022年卡塔尔的世界杯预选赛的最后一场比赛中加入哥伦比亚国家队。

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

由于两支球队都承受着压力，这将是一场有趣的比赛。colchoneros 不能冒险输掉，格拉纳达需要走出桌子的底部。这些可能是可能的阵容：

马德里竞技（1-3-4-1-2）：奥布拉克；萨维奇、马里奥·赫莫索、雷尼尔多；弗尔萨利科/洛迪/瓦斯、德保罗、科克、卡拉斯科；马科斯·略伦特；格里兹曼/马修斯·库尼亚和安吉尔·科雷亚。

格拉纳达（1-4-3-3）：路易斯·马克西米利安；奎尼、维克多·迪亚兹、多明戈斯·杜阿尔特、埃斯库德罗；亚历克斯·科拉多/蒙托罗、彼得罗维奇、路易斯·米拉；安东尼奥·普埃塔斯、路易斯·苏亚雷斯和达尔文·马基斯。

“Cholo” 球队只有 16 名健康球员参加比赛，预计除了缺席之外，马里奥·埃尔莫索将与雷尼尔多·曼达瓦和斯特凡·萨维奇一起加入费利佩，预计还会保持对比赛的理念。在 Sime Vrsaljko 的右车道上，尽管也可以选择 Yannick Ferreira Carrasco 甚至丹尼尔·瓦斯在那里玩，而雷南·洛迪在左边出来。在中场，罗德里戈·德保罗将重返十一人，在 Koke Resurrection 和马科斯·略伦特的带领下进入髓质。最重要的是安赫尔·科雷亚和安托万·格里兹曼，尽管马修斯·库尼亚也将进入一些选择。

在格拉纳达首次亮相的卡兰卡可以把希望寄托在最近历史上对球队很重要的球员身上：安赫尔·蒙托罗、维克多·迪亚斯或安东尼奥·普埃塔斯。队长之一赫尔曼·桑切斯将是唯一没有空位的人。

比赛将于哥伦比亚时间中午 12:00 开始。





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