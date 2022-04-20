由于暴雨，波哥大北部发生洪水，几辆车受到影响

冬季继续影响整个国家，紧急情况继续在安第斯和太平洋地区占主导地位。尽管许多人预计这种气候影响将停止，但水文，气象和环境研究所（Ideam）两周前表示，在本季度降水将继续，降水量将逐渐增加。该季节的影响已经在该国首都开始显现，因为洪水在不同地区造成了洪水，影响了主要道路，一些基础设施甚至汽车。

4月20日清晨，据报道，在第 158街和162街之间的第七场比赛中，乌萨肯镇受到了大雨的影响，因为由于倾盆大雨，该地区形成了一个巨大的水池，据RCN电台评论，大约50厘米左右。根据 RCN电台的说法，倾盆大雨在该地区形成了一个巨大的游泳池，该水池是由于七辆车受损而离开的。

“我正要来我家，当我看到所有这些被洪水淹没的地方时，我别无选择去哪里，所以我派自己去尝试通过，但是水总是很高，它进入了车里，我把所有的室内装潢都弄湿了，我认为电气部分的东西因为关闭而损坏了，”其中一名受影响的人告诉哥伦比亚广播电台。

除了对发生的事情发表评论外，该市民还说，这种情况最糟糕的是，相关当局从未参加过封路或疏散水域。结果，那些受影响的人不得不下车然后推他们才能离开该地区。

另一方面，在城市的其他地区，例如丰蒂邦，安东尼奥·纳里尼奥和拉斐尔·乌里韦·乌里韦，还有其他问题，例如事故，过渡，倒下的树木和小洪水。但是，一切都很快得到控制，没有人受伤。

目前，Ideam警告说，本周三上午和下午，波哥大将继续降雨，气温将保持在11摄氏度。降雨量最大的地区将是东部。

该研究所周二还预测，在接下来的三天中，太平洋，加勒比海，安第斯，奥里诺基亚和亚马逊地区的天气将充足，下午，晚上和清晨的降水量将更强。在暴雨、冰雹和/或大风时，这可能伴随着电活动。

“部分到大部分多云的天空。在安蒂奥基亚、桑坦德雷斯、博亚卡、昆迪纳马卡、卡尔达斯、里萨拉尔达、金迪奥、威拉西部和南部以及托利马的大片地区，晚上、晚上和凌晨可能会出现中度至强降雨。他说，在大雨时期，电活动的可能性很高。”

由于最近几天的降雨，有可能发生山体滑坡，因此该研究所向哥伦比亚的14个部门发出红色警报，其中包括安蒂奥基亚，博亚卡，昆迪纳马卡，梅塔，纳里尼奥，托利马等。

对于通哈、奇帕克、富肯、加昌西帕、瓜切塔、瓜塔维塔、内莫孔、苏埃斯卡、托坎西帕、乌巴特、奥卡尼亚、内瓦、皮塔利托和博亚卡、昆迪纳马卡、威拉、北桑坦德和托利马的其他城市，有橙色和黄色警报表示植被覆盖火灾的威胁。在拉瓜希拉和马格达莱纳，概率被归类为高。

此外，已经为里奥格兰德盆地的一些水文区域的高水平，突然增加，溢流和/或洪水设置了警报，该盆地已使Turbo市处于红色警戒状态。对于圣胡安河及其支流，建议在乔科和里萨拉尔达市特别注意。同样在马格达莱纳河（Magdalena River），桑坦德（Santander）等地区面临洪水危险，博亚卡和塞萨尔有突然增加的危险。实际上，这些增长使梅尔加和西尔瓦尼亚等城市面临苏马帕斯河沿岸溢出和洪水的风险。





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