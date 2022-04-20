Excess weight doubles the risk of uterine cancer

癌症以及心血管疾病，中风，糖尿病，阿尔茨海默氏症等都被列入所谓的 非传染性疾病。

根据世界卫生组织（世卫组织）的最新数据，这些病理每年共造成4100万人死亡。但是，通过 健康的生活方式，其中许多是可以预防 的。其中，避免吸烟、体育锻炼和照顾食物可以说是改善健康的支柱。

现在，英国布里斯托大学最近进行的一项研究的结论发现， 每增加五个体重指数（BMI）单位，女性患子宫癌的风险增加了88％。

这个数字之所以引人注目，是因为它比以前的大多数研究所建议的要高，它反映了整个生命中的体重状态，而不是大多数其他作品中使用的随时间变化的快照。

在这项由英国癌症研究中心（CRUK）资助并发表在《BMC Medic ine》杂志上的研究中，科学家们分析了来自大约 12 万名女性的基因样本 来自澳大利亚、比利时、德国、波兰、瑞典、联合王国和美国的患者，其中约13,000人患有子宫癌。这项大型统计分析是首批研究终身体重指数增加对子宫癌风险的影响的同类研究之一。

El índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo modificable establecido para el cáncer de endometrio (Getty) sukanya sitthikongsak | Getty Images

作者 在发表结论时说：“子宫内膜癌是高收入国家最常见的妇科 癌症。” 体重指数升高是这种疾病的既定可修改危险因素，估计对子宫内膜癌风险的影响比任何其他癌症部位都要大 。”

研究人员研究了可以将肥胖和子宫癌联系起来的 14 个特征的标志物。他们发现了两种激素，空腹胰岛素和睾丸激素，增加了患子宫癌的风险。

通过确定肥胖如何增加风险（例如通过激素），专家们希望将来可以使用药物来降低或增加患癌症风险较高的人群的特定激素水平。

艾玛·黑泽尔伍德（Emma Hazelwood） 是该研究的主要作者，他承认这项工作 “是如何利用基因检测准确发现肥胖如何导致癌症以及如何解决这一问题的有趣第一步。”

他分析说：“ 肥胖与子宫癌之间的联系是众所周知 的，但这是规模最大的研究之一，它确切地调查了它在分子水平上发生的原因。”我们期待着更多的研究，探讨我们现在如何利用这些信息来帮助降低肥胖症患者患癌症的风险。”

Llevar un estilo de vida saludable es la mejor prevención para la mayoría de las enfermedades no transmisibles (Getty) Kseniya Ovchinnikova | Getty Images

英国癌症研究中心健康信息主管朱莉·夏普博士补充说：“多年来，英国癌症研究中心在发现肥胖与癌症之间的联系方面一直处于领先地位。像这样的研究强化了这样一个事实，即超重或肥胖是英国第二大癌症原因，可以帮助我们开始确定原因。这将在发现未来如何预防和治疗癌症方面发挥关键作用。”

对她来说，“需要进行更多的研究，以确切地调查可能使用哪些治疗方法和药物来控制肥胖症患者的癌症风险。”

他指出，“众所周知，超重或肥胖会增加患13种不同类型癌症的风险”，他强调说：“为了降低患癌症的风险，重要的是要通过均衡饮食和保持活跃来保持健康的体重。”

2020年，全球共诊断出417,367例子宫内膜癌新病例，97,370名妇女死于这一原因。在阿根廷，它的发病率排名第三，是妇科癌症死亡的主要原因。

与过去二十年来发病率下降的其他癌症不同，子宫内膜癌的总发病率继续上升。一切都表明，任何想要采取预防措施的人都可以采取主要的预防措施。

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