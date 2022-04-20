Debanhi Escobar案：对部门和运输公司的搜查已知情况

德班尼·埃斯科巴（Debanhi Escobar）试图在聚会结束后回家，但自从2022年4月9日清晨，应该带她去的司机在路中间给她拍照以来，她的父母就再也没有收到她的消息。

从那时起，当局的调查和对家人的搜寻不断增加，他们设法跟踪了他们的前往一家运输公司，据称她在寻求帮助时被安全摄像机抓获。

但是，据E l Universales的记者大卫·卡里扎莱斯说，检察官的文件夹还指出了另一条途径，导致他们搜查一间公寓，在那里他们正在寻找这名18岁女孩的物品。

Autoridades hicieron un par de cateos en Monterrey FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM Gabriela Pérez | Gabriela Pérez

正是通过专门处理失踪人员问题的检察官办公室进入了位于新莱昂州首府蒙特雷市中心的宪法公寓住房单元。该地区距离 Debanhi 所在的道路有 17 公里。

到达一楼的其中一间公寓后，当局试图敲门，但最终强行进入以寻找线索，将他们引向德班尼·埃斯科巴（Debanhi Escobar）所在地。

根据墨西哥记者戴维·卡萨斯·德尔·索尔（David Casas del Sol）的说法，Neolean当局将掌握报告和数据，表明在里面可以找到与失踪女孩案件有关的各种物品。

Fiscalía de Nuevo León y gamilia o amigos de Debanhi Escobar continúan la búsqueda a 10 días de su desaparición Foto: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

但是，当局没有澄清搜查背后的原因，也没有透露在很远的一些公寓中进行的搜查结果，直到现在，还没有可以将其与案件联系起来的数据。

几个小时前，德班尼的父亲马里奥·埃斯科巴尔承认，当地检察官办公室已经扩大了搜查范围和对上述公寓进行调查，尽管他补充说，他几乎无法获得此类调查的结果。

马里奥·埃斯科巴尔说，检察官办公室已经做了很多工作来了解更多信息，这些信息可以确定在哪里可以找到来自新莱昂州的年轻女子。父亲说：“检察官办公室已经完成了工作，但已经推迟了，我们希望对发生的事情有一个很好的看法。”

另一方面，El Univ ersal报道说，Debanhi的家人得以同意视察Alcosa Transportes Internacional的设施，并得到负责该综合大楼的人员的许可，据称 Debanhi在被出租车司机抛弃后会寻求帮助。

记者说，这次检查是在民事部队和调查警察的陪同下进行的，除了二项式之外，还持续了10多个小时，没有得出有助于找到他下落的相关数据。

正是在这家公司里，位于通往新拉雷多的高速公路15.5公里处，非常靠近Debanhi显然被遗弃的地方，由于该地区附近的安全摄像头，Debanhi被遗弃的最后一个地方能够找到它。

Los primeros cateos en busca de Debanhi Escobar no arrojaron datos relevantes hasta el momento Fotos: REUTERS/Daniel Becerril REUTERS

根据有关这名年轻女子案件的最新报道，据说 4月8日星期六，她在朋友的陪同下参加了一个聚会。但是，与他同行的人有分歧并分手了。自4月9日清晨以来，一直没有与她沟通。

这位年轻女子登上出租车进行私人服务，但由于她的不便，她本来会下车，在通往新拉雷多的道路15公里处下到赛道上。她在高速公路上等候的照片在社交媒体上风靡一时，因为那是她失踪前最后一次见到的地方。

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