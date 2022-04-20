丹尼尔·马丁内斯在 2022 年 Flecha Walloon 中获得第五名，迪伦·图恩斯赢得了胜利

Flecha Valona 2022将在4月20日星期三推出豪华阵容，近年来有两位顶级获胜者再次竞争：Movistar团队的亚历杭德罗·瓦尔韦德（Alejandro Valverde）在那里取得5场胜利，以及目前两届世界冠军的Quick Step Alaphilippe拥有三场胜利版本。

此外，两届环法自行车赛冠军塔德·波加卡尔（Tadej Pogacar）与2020年比利时比赛的获胜者马克·赫斯基（Marc Hirschi）代表阿联酋航空队参加了比赛。当然，有几位跑步者是为了赢得比赛而来的，例如 Ineos Grenadiers 的英国人汤姆·皮德科克（Tom Pidcock），但这一次他并不知道比赛中途会退役。

这场比赛建议在Blegny和Mur de Huy之间进行202.1公里，在赛道上有几个斜坡，几位与他们的球队一起非常强壮的跑步者利用了这些斜坡。比赛条件导致骑自行车者的紧张局势非常紧张，有些人下降了，就像沃伦·巴吉尔（Warren Barguil）的群居者阿尔凯亚·萨姆希奇（Arkea Samsic）的哥伦比亚冠军阿纳科纳一样。

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其他车手遭受了机械伤害，例如 Quick Step Alpha Vinyl 的 Remco Evenepoel、阿联酋航空队的塔德·波加卡尔和 Ineos Grenadiers 的 Michal Kwiatkowski。一点一点地，一些跑步者离开了经典比赛，而球队则进入了终点线。

有技巧为当天的胜利而战的最好的球队，他们以高速度拉动背包以消灭对手，同时试图在逃脱的自行车手身上打折时间，他们比最受欢迎的阵容领先一分半钟多。

Ineos Grenadiers 的 Cundinamarquis Daniel Martinez 留在主要小组中，等待与他的团队一起引爆战略，同时帮助乐透苏达尔寻求逃生。

这些牌是从球场中间开始打的，当时球队似乎已经下定决心与那些正在前进并考虑几乎在终点线参加比赛的人拉开距离。

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在巴林胜利的比利时人迪伦·特恩斯（Dylan Teuns）的强烈进攻之后，他成为了最大的赢家，他在最后几米内将Movistar队的西班牙人亚历杭德罗·瓦尔韦德（Alejandro Valverde）制服到了进球，因此举起双臂，将这位资深的穆尔西亚跑步者排在第二位，而来自波拉的俄罗斯人亚历山大·弗拉索夫汉斯格雅获得第三名，其次是 Quick Step Alpha Vinyl 的世界冠军朱利安·阿拉菲利普获得第四名，Ineosa 的哥伦比亚人丹尼尔·费利佩·马丁内斯获得第五名，比获胜者落后 7 秒。

昆迪纳马奎斯队本赛季以其出色的运动水平继续让球迷感到惊讶，在这个赛季中，他对自己成为世界上最好的球队之一的领导者充满了信心。丹尼尔参加了此类课程中最好的选手争夺冠军头衔，其中包括获得第 12 名的塔德·波加卡尔。

同时，EF Education easyPost 的 Rigoberto Urán 进入了落后 Teuns 51 秒的第 42 个盒子，而 Arkea Samsic 的获胜者 Anacona 在 3 分钟多的时间内达到了第 85 位。BikeExchange的哥伦比亚年轻车手耶苏斯·戴维·佩尼亚（Jesús David Peña）进入第139位，比瓦隆箭冠军落后19分钟，因此成功完成了他在欧洲职业生涯的第一个赛季中所做的五场比赛中的第三场。

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