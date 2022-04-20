达马里斯案：一个三岁以下孩子的父亲要求侵略者从查拉帕尔卡监狱返回奇克拉约

小达马里斯的父亲在得知胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚（Juan Antonio Enríquez García）被称为 ”Chiclayo Monster” 被转移到普诺市的查拉帕尔卡监狱，目的是在该监狱服刑 9 个月的审前拘留。

你还记得，供认的强奸犯被关押在奇克拉约市的皮西监狱。

“好吧，我真的很生气，也担心他们把那个人带到那里的东西。他将要做的是延长这一过程的时间，因为他必须出席所有诉讼程序。在事件的重建过程中，它必须存在”，他在与RPP Noticias的对话中评论道。

此外，他表示，他正在与处理其最小女儿案件的律师交谈，以提交一份文件 (宣布 Juan Enríquez的调解无效)。“这将再拖延这个过程。我希望再次做出判断，不是回到同样的生活，而是重返工作岗位，继续为我的孩子工作。”

另一方面，他指出，他的小女孩每天都在康复。“感谢上帝，也感谢那些对我的宝宝充满爱心的护士的照顾。”

当被问及何塞·莱昂纳多·奥尔蒂斯（José Leonardo Ortiz）第二省刑事检察官办公室要求对三岁以下的孩子进行申报的早期测试时，家庭的父亲保证他们不会接受，因为这对他的女孩来说将是一个挫折。

Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’.

“这将再拖延这个过程。我希望再次做出判断，不是回到同样的生活，而是重返工作岗位，继续为我的孩子工作。”

达马里斯家属的律师则向他保证，国家空间研究所的这一决定阻碍了本案的调查进程。

“我们感到愤慨和担忧的是，国家空间研究所的这项规定将使预备研究变得困难，因为缺乏针对该主题的亲自和强制性测试。 因此，例如，当公共部安排努力重建事件时，你无法指望他们的存在，” 泛美电视台为受屈的女孩辩护的律师说。

此外，他说，“这种情况以及与囚犯的距离将导致整个过程的时间更长，直到可能的审前拘留期结束，然后，由于监禁过长，该人可能会被要求释放这个当事人。”

邻居们烧毁了 “奇克拉约怪物” 的房子

得知这一消息后，奇克拉约的何塞·莱昂纳多·奥尔蒂斯（JoséLeonardo Ortiz）区的居民对这名3岁小女孩的绑架和性虐待感到非常沮丧，并决定自己伸张正义。数十人用石头和棍棒放火袭击了胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚的房子。

愤怒的民众此前曾到达 “Chiclayo Monster” 所在的警察局外面，他差点被私刑处死，要他为对这名 3 岁女孩犯下的残酷罪行付出代价，他绑架、折磨并随后对她进行了性虐待。

你还记得，当妈妈在商店购物时，小达马里斯在短短几秒钟内就被绑架了。袭击者在供词中保证，当他带走未成年人并把她送进车里时，他已经喝醉了。

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