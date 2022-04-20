COVID-19：秘鲁在过去 24 小时内记录了 180 例新感染病例和 11 例死亡

COVID-19 疫情在我们国家仍然存在，尤其是现在我们正在经历由于存在omicron变体，第三波传染病。根据卫生部情况室（Minsa）的数据，在过去的24小时内，登记了205例新感染病例，10名同胞丧生他们的生命归因于冠状病毒。在此期间，全国有6,051人接受了测试。

由于引发这场疫情的病毒，住院人数上升到1,040人。其中，356人住在接受机械通气治疗的重症监护室（ICU）。根据卫生部的数据，自疫情开始以来，已有超过300万人在家中隔离。

自2020年3月以来，已有超过2500万秘鲁人接受了冠状病毒检测，其中3,557,139例为确诊病例。自该病毒在国家领土上首次登记以来，迄今为止，死于COVID-19 的同胞总数为212,676人。

为了阻止感染，政府坚持建议尊重人与人之间至少保持一米的身体距离。他敦促民众经常洗手，戴上最好是 KN95 的口罩。

口罩的未来

在面对 COVID-19 疫情两年后，口罩仍然是防止公民之间传染的工具；但是，最近几周，关于口罩有效性的讨论引起了越来越多的关注。“当我们达到第三剂量的80％时，我们将能够计划去除口罩。卫生部长豪尔赫·洛佩斯（JorgeLópez）最近发表的声明是，我们需要人口超过第三剂量的80％才能摘下口罩。

部分人口仍将面临的危险将是不取消强制使用口罩的原因之一。他补充说：“只是我们还有一群可能被感染的群体，导致住院患者再次居高不下，这就是我们仍然无法考虑的原因。”

就其本身而言，美国国家卫生研究院（INS）指出，重要的是要考虑停止使用口罩的几个注意事项。该机构负责人维克多·苏亚雷斯（VíctorSuárez）强调，为了消除在露天场所强制使用口罩的做法，必须增加针对 COVID-19 的疫苗接种覆盖率。

“智利最近取消了在露天场所使用口罩的做法，但其第三剂覆盖率为85％，第二剂覆盖率为91％。我们的比例为49％，并且正在向前发展，但是由于各地区的差距很大，因此在全国范围内的覆盖范围并不均匀，我们需要提高覆盖率，以便能够放松某些措施，例如在开放空间中安心地使用口罩” 是专家使用的比较。

应该记住，最近几周，涌入疫苗接种中心的人数有所减少，5至11岁的儿童越来越少地参加疫苗接种以接受任何剂量的疫苗。应该记住，在这些情况下，父母的支持至关重要，因为他们负责转移父母并给予他们在城市各个地方的任何中心接种疫苗的必要授权。

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