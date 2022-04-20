玛格丽塔·卡贝洛律师保证，不可能任命临时注册商来取代亚历山大·维加

总统选举越来越近，一些政治阵线表示不同意书记官长亚历山大·维加（Alexander Vega）在3月19日的立法选举中发生的事情之后所做的工作，在预先计票后出现了超过一百万张选票。正是出于这个原因，其中几个政治团体听取了玛格丽塔·卡贝洛检察官的呼吁，在实体举行了会议。

会上表达了对将于5月29日举行的总统选举的关切、关切和保障建议。在那次会议上，国家总检察长办公室还被要求暂停国家注册官亚历山大·维加（Alexander Vega）的职务，他是被指控在登记处造成信誉危机的人之一。

不同竞选活动的代表对即将举行的选举、一些竞选活动没有支付资源、缺乏确保候选人人格完整的机制以及各地区的不安全状况表示关切，这些情况可能限制行使选举权投票。

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卡贝洛在举行了将近四个小时的会议后说：“制度将继续强大，合法化，并努力实现政治竞选活动和公民的透明度和保障。”他还进行了总结，并着重指出了与不同政治阵线达成的一些结论。

摆在桌面上的一个大问题是是否有可能暂停国家注册商亚历山大·维加，由于过去的立法选举中的违规行为，他正在接受总检察长办公室的初步调查。对此，Cabello回答说：“我们暂时无法任命临时注册商。我们正处于测试阶段。今天，书记官长办公室向我们发送了一份关于为期 42 天的总统竞选工作计划的完整报告。所有这些测试，经过分析，我们将根据规则决定暂停是否合适。”

另一方面，尽管候选人及其副总统在即将于一个多月后举行的选举之前有许多关切和关切。国家总书记官长报告了E-14表格和总统选举卡的变更。

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正如书记官长亚历山大·维加先前宣布的那样，E-14表格现在将包含更大的盒子和总统候选人的彩色照片。这样做的目的是使投票陪审团更容易进行预先计票，从而避免箱子标记上的错误，根据该实体的说法，这影响了过去立法选举中计票时的结果。

不同政治竞选活动要求的一些修改是对选举卡进行了修改，并得到了全国选举委员会（CNE）的批准。候选人将有更大的照片和彩色徽标符号，这些将在环保纸上进行打印。另一方面，抽签中将选出70多万名投票陪审团，并将确保 “投票站的所有成员都以不同的方式分配，具有不同的政治派别，政治竞选活动提名的陪审团将被优先考虑，” 他说书记官长办公室。

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