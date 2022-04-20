Arley Rodríguez 和他对 Universitario 的启示：“有两三名球员因为害怕错而没有尝试”

Alianza Lima 在所谓的比赛中以 4-1 击败体育大学后赢得了历史性的胜利被称为经典的秘鲁足球。这是一个压倒性的结果，提高了 “蓝白” 面对即将发生的事情的信心。但是，阿利·罗德里格斯（Arley Rodriguez）透露，他与其中一个 “面霜” 进行了交谈，并承认公众压力影响了比分。

“ 当比赛停止时，我和其中一个人谈过，他告诉我他很生气，因为他们所想的一切都交给了他们。公众会怎么说，其中有两三名玩家因为害怕出错而害怕尝试。 从那以后他们开始很糟糕。公众可以与你对抗或为你玩耍。当我们快速打进 2 个进球时，体育场并不令人鼓舞。公众完全感到绝望，这被传到了农村。他们的脸感到痛苦。我们感觉到了然后玩了它。我们很喜欢而且玩得很开心。” 这位足球运动员 “whiquiazul” 在接受 DirecTV Sports Peru 采访时说。

他还提到了 “酥皮” 的游戏建议，他们在最初的几分钟内就对他们进行了研究，并且知道它们可能会造成危险。“ 我们发现了一个罕见的'U'。我们对他们的期望，无论是在球场上还是在观众面前都能得到更多。 但是我们很快意识到他们不想控制党。在最初的 10 或 11 分钟内，我们看到主队没走，他们没有抬头，他们没有推动，他们没有赢得分局，他们没有赢第二个球，而且分开的时间有点长。卡耶塔诺总是暴露在外，防守撤退了，我们知道如何快速阅读它。在我们控制了比赛并且 Jairo 的第一个进球来临之后，我们知道我们有什么要伤害他的东西。 我们还看到我们有很多方法可以到达那里，情况可能会更糟。我们能够再打进2或3个进球 ，” 他说。

而且，尽管一开始动作是分裂的，但海罗·孔查（Jairo Concha）的进球解锁了比赛，转而支持阿利安扎· 利马（Alianza Lima）。尽管最终击中当地阵容的是第一个进球仅 5 分钟后的第二个进球。由卡洛斯·布斯托斯（Carlos Bustos）领导的人立刻控制了球并随心所欲地处理了球。

但是，在伊万·桑蒂兰（IvánSantillán）精彩的个人比赛之后，Univers itari o 试图通过打进巴勃罗·米格斯自己的大门来扭转这种局面。罗德里格斯（Rodríguez）认为那时Ate人会做出反应，但事实并非如此。他说：“ 当他以队友自己的进球获得 2-1 时，我们以为他们会做出另一种反应，但我们看到了平等的 'U'，分裂，我们知道我们可以随时清算 。”

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

ARLEY 的目标

尽管他开始担任候补席位，但这位哥伦比亚边锋在68分钟内由克里斯蒂安·贝纳文特进入。仅仅60秒后，他的进球是在埃德加·贝尼特斯的精确助攻下实现的。“我们很高兴也很开心。这是一个圆形的经典。很难传达发生的事情。这是我永远不会从脑海或记忆中抹去的东西。我的第一个经典赛打了然后是我非常需要的进球，然后我问上帝。 然后是庆祝有现任冠军。听到了Segunda的歌等等，但我们想告诉他们，我们是目前的冠军，没有人会把它们带走，在家里我们正在散步 ，” “cafetero” 说，解释了他们庆祝的原因。

哥伦比亚边锋 Alianza Lima 公布了这场比赛的一些细节，最终以对他有利的溃败告终。| 视频：DirecTV Sports Perú

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