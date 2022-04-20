Aldo Miyashiro：与电视节目主持人交往的女人菲奥雷拉·雷蒂兹是谁？

菲奥雷拉·雷蒂兹（Fiorella Retiz）的名字在本周二的最后几个小时开始具有相关性，此前他与阿尔多·宫城一起担任 ampay 的主角。尽管由于她作为记者的职业生涯而在电视上露面，但这是她第一次卷入秘鲁娱乐丑闻。

从社交网络上可以看出，她认为自己是一位多面女性和足球爱好者。她目前担任技术节目 “Click” 的主持人，该节目在Movistar TV，Claro TV，Best Cable等频道播出。值得一提的是，在他的最后一位客人中，有受欢迎的 “奇诺” 宫城。

它还负责体育门户网站 “Ovación Digital” 的某些部分，该门户网站报道了国家足球及其所有比赛。此外，她还以人物的身份炫耀，并且是体育博彩平台 “BetGana” 的大使。

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en el programa "Click". (Foto: Instagram)

4月4日，菲奥雷拉·雷蒂兹（Fiorella Retiz）在Instagram上与94,000多名粉丝分享了她在去年完成大学学位后获得了新闻学学士学位的情况。

在担任传播者的职业生涯中，她从事体育节目并担任 “Al SextoDía” 的记者。在他的最新出版物中，他毫不犹豫地与 “La Banda del Chino” 团队分享了一些照片，并与他们一起评论了秘鲁足球队。

菲奥雷拉·雷蒂兹（Fiorella Retiz）在社交网络中非常活跃，作为曾经的Machos FC运动队和足球7超级联赛的记者，她每天都在传播自己的活动。另一方面，她会毫不犹豫地强调自己对6岁儿子的爱，并张贴一些她前往秘鲁内陆的不同旅行的照片。

Fiorella Retiz en el programa "La Banda del Chino" en el 2015. (Foto: Instagram)

他禁用了社交网络上的评论

4月18日下午，阿尔多·宫代罗（Aldo Miyashiro）的 ampay 预览开始播出后，菲奥雷拉·雷蒂兹（Fiorella Retiz）对禁用所有社交网络的评论感到惊讶。在他的官方Twitter帐户上，可以看到没有推文可以阅读。

“这些推文受到保护。只有获得批准的追随者才能看到 Fiorella Retiz 的 Twwts，” 该社交网络对所有不是记者关注者的人说。

Foto: Twitter

他在自己的官方 Instagram 帐户上也做了同样的事情，因为没人能评论他的帖子。应该注意的是，这一决定是在Magaly Medina宣布推广ampay时做出的，因此从一开始就引起了人们的怀疑。一切似乎都表明通信者不想接收来自用户的拒绝消息。

Foto: Instagram

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