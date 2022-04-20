由于内华达山脉圣玛尔塔的冲突，70名游客被疏散

内华达山脉圣玛尔塔的冲突仍在继续，最新报告提出，由于 警察的行动和国民军对抗 山脉的征服者自卫队（ACSN），70多名前往失落之 城的游客不得不撤离 “砍刀”Pelao '。

社会领袖兼人权捍卫者莱伯·迪马斯在与W R adio的对话中报告说，“在面向Perdida城的东北斜坡上，征服的塞拉利昂自卫队和公共部队之间发生了对抗，造成一名伤员军官，显然还有一个人被杀，有传言说谁可能是塞拉利昂征服自卫团体的指挥官，但这一消息尚未得到证实。”

Así lo publicó en sus redes sociales el líder social y defensor de derechos humanos. Foto: Twitter @Leberlisandro

同样，迪马斯证实，由于谢纳加农村的 “洛斯帕亨卡斯” 和 “El Clan del Golfo” 之间的冲突，570人流离失所。

此外，莱伯保证，自2008年以来，一份特征报告显示，“海湾氏族” 已经在包括圣玛尔塔在内的30个城市中的16个城市中都有存在，这一事实也反映在该部门的各个领域。

在谢纳加市（马格达莱纳）的农村地区，有关于自称为Gaitanista自卫队（俗称海湾氏族）和塞拉利昂或洛斯帕琴卡的Conquistadora自卫队正在战斗的警告自圣周开始以来在领土上空继续犯下贩毒罪行.

他们在Barranquilla报纸《El Heraldo》上报道说，La Secreta村受影响最严重，两个贩毒集团之间的敌对行动加剧，结果有几个家庭放弃了家园，搬到了该镇的城市地区。邻近的佐纳巴纳内拉市，以及圣玛尔塔和巴兰基亚市。

同时，他们在卡拉科尔广播电台咨询了分析该国该地区冲突的人类学家勒伯·迪马斯（Lerber Dimas），他解释说，受影响的人不承认自己是流离失所者，因为他们自愿离开家园以防止发生任何事件。在犯罪结构之间的冲突中。

“他们没有报告，也不会报告。他们不明白这是被迫流离失所。对他们来说，这是严重的，但这并不意味着这是流离失所，因为没人告诉他们：-离开这个地区-，但是他们出于自己的自由意志离开了，因为他们看到了风险，这就是流离失所，即使他们以不同的方式解释它，犯罪也在发生”，他在卡拉科尔电台解释说。

他补充说，这两个从灭绝的AUC中脱颖而出的团体正在重组，这导致了哥伦比亚加勒比地区该地区的暴力浪潮。他说：“没有人告诉他们离开，但没有安全或安心的保证。”

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