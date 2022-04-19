Alianza Lima 和 Sporting Cristal 什么时候会再次参加 2022 年解放者杯？

解放者杯仍然是秘鲁俱乐部的恐怖竞赛。今年到目前为止，还没有人能够获得至少一场平局。塞萨尔·瓦列霍和 Universitario 没有进入小组赛，因此只有 Alianza Lima 和 Sporting Cristal 才能改变这个艰难礼物的面貌。

在最初的几天里，他们两人的情况都非常相似。没有人能够增加，他们进入 16 轮资格的机会处于危险之中。比赛不会原谅错误，让你付出高昂的代价。无论如何，球迷都要求，而且有义务在这两个机构中获胜。

应该指出的是，本周（4月19日至21日之间）没有国际日期可以平息球队所面临的艰难日程。但是，无论是在世界这个地区还是在欧洲（冠军联赛），一切都在星期二26日恢复。在解放者杯中，将播放 date 3。

Alianza Lima 和 Sporting Cristal 为南美的这一小休息提供了很大帮助。他们利用它来改进游戏和定义。上周末，“Blanquiazules” 和 “celestes” 在与西甲 1 Apertura 锦标赛的直接对手的比赛中赢得了各自的比赛。

ALIANZA LIMA 什么时候再次为解放者杯效力？

在解放者杯比赛之前，卡洛斯·布斯托斯的球队将于4月23日星期六下午3点30分参观坎托劳学院，比赛将在卡亚俄的米格尔·格劳体育场举行。“亲密朋友” 来自秘鲁足球经典赛中以 4-1 击败 Universitario。

面对海豚之后，Alianza Lima将于4月27日星期三在阿德拉多·普拉西多·卡斯特洛体育场为在巴西对阵福塔雷萨的比赛做好准备。在我们国家，一切都在下午 5:00 进行（来自乌拉圭和阿根廷的晚上 7:00）。

SPORTING CRISTAL 什么时候会再次为解放者杯效力？

同样，罗伯托·莫斯克拉（Roberto Mosquera）的球员必须首先参加西甲联赛，他们将于4月22日星期五在印加加西拉索德拉维加体育场面对库斯科的领导人之一西恩西亚诺。一切都从晚上 7 点开始。

之后，他将于4月26日星期二晚上 7:30 在秘鲁的马里奥·阿尔贝托·肯佩斯体育场前往阿根廷与塔勒雷斯·德·科尔多瓦发生冲突（乌拉圭和阿根廷的晚上 9:30）。有大型游戏即将来临。