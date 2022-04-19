WhatsApp测试隐藏与iOS上选定联系人的最后一小时连接

WhatsApp 正在开发一种新的隐私选项，该选项将允许用户在上次连接到应用程序时隐藏某些联系人。目前，这是一个处于测试阶段的选项。

该新工具于去年3月底在该应用程序的Android版Google Play Beta计划2.22.8.9版本中被警告，该版本为上次连接，信息和个人资料照片的各个部分提供了新功能。

现在，WabetaInfo 已通过适用于 iOS 的 TestFlight beta 22.9.0.70 程序验证了它也已在消息传递应用程序的最新更新中实现。

目前，WhatsApp的最新正式版本允许您从 “设置” 菜单的 “隐私” 部分修改上次连接时间，个人资料图片，信息或状态的首选项。

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

在状态更新中，您可以选择我的联系人除外.... 然后与... 分享.，该应用程序仅允许您为上次连接和用户信息选择 “所有人”、“我的联系人” 和 “没人”。

但是，此针对iOS beta测试人员的更新引入了一个选项，可让您隐藏某些选定联系人的上次连接时间。这样，那些选择仅对某些联系人隐藏上次连接的人将能够这样做，而不必启用 “没人” 选项。

这样，他们就可以继续访问那些启用了首选项的用户的信息，以便他们的所有联系人都可以知道他们上次连接到应用程序的时间。

该功能于本周末开始为某些beta测试人员部署，目前尚无正式实施的具体日期。

分组调查的新界面到来了：

另一项正在针对iOS测试的新功能是群聊中的调查的新界面。大纲显示了问题，然后是五个答案选项供用户回答。

3月初，人们已经预计该应用程序已将此功能包含在iOS版WhatsApp的测试版22.6.0.70中，这是通过TestFlight计划进行的更新。

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

现在，WabetaInfo 报告了适用于 iOS 22.9.0.70 的新 WhatsApp 测试版更新，并共享了小组调查的界面，该界面暂时尚未发布给该应用程序的 beta 测试人员。

在其中，您可以看到这些调查将用于群聊的格式，其中包含一个问题，然后是几个替代答案，最多五个。

选择所需的选项后，用户必须在回答后按下位于投票底部的 “投票” 按钮。

他们从这个门户网站记得这些调查是端到端加密的，因此只有这些小组的成员才能看到问题及其结果。实际上，消息传递应用程序本身甚至无法访问此信息。

此功能也在Android版WhatsApp的beta版中开发，但仍处于开发的初期阶段，因此它首先需要覆盖beta测试人员，然后再部署给其他用户。

应该记住，WhatsApp上的调查与Telegram的调查非常相似，后者自2018年以来一直在整合它们。在2020年，该工具进行了更新，增加了新的问卷格式以及创建竞赛的可能性。

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