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星期二 19 四月 2022
奇諾

WhatsApp测试隐藏与iOS上选定联系人的最后一小时连接

这是一个正在开发中的工具。此外，小组调查的新界面到来了

Newsroom Infobae

19 四月 2022

WhatsApp 正在开发一种新的隐私选项，该选项将允许用户在上次连接到应用程序时隐藏某些联系人。目前，这是一个处于测试阶段的选项。

该新工具于去年3月底在该应用程序的Android版Google Play Beta计划2.22.8.9版本中被警告，该版本为上次连接，信息和个人资料照片的各个部分提供了新功能。

现在，WabetaInfo 已通过适用于 iOS 的 TestFlight beta 22.9.0.70 程序验证了它也已在消息传递应用程序的最新更新中实现。

目前，WhatsApp的最新正式版本允许您从 “设置” 菜单的 “隐私” 部分修改上次连接时间，个人资料图片，信息或状态的首选项。

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)
Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

在状态更新中，您可以选择我的联系人除外.... 然后与... 分享.，该应用程序仅允许您为上次连接和用户信息选择 “所有人”、“我的联系人” 和 “没人”。

但是，此针对iOS beta测试人员的更新引入了一个选项，可让您隐藏某些选定联系人的上次连接时间。这样，那些选择仅对某些联系人隐藏上次连接的人将能够这样做，而不必启用 “没人” 选项。

这样，他们就可以继续访问那些启用了首选项的用户的信息，以便他们的所有联系人都可以知道他们上次连接到应用程序的时间。

该功能于本周末开始为某些beta测试人员部署，目前尚无正式实施的具体日期。

分组调查的新界面到来了：

另一项正在针对iOS测试的新功能是群聊中的调查的新界面。大纲显示了问题，然后是五个答案选项供用户回答。

3月初，人们已经预计该应用程序已将此功能包含在iOS版WhatsApp的测试版22.6.0.70中，这是通过TestFlight计划进行的更新。

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)
Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

现在，WabetaInfo 报告了适用于 iOS 22.9.0.70 的新 WhatsApp 测试版更新，并共享了小组调查的界面，该界面暂时尚未发布给该应用程序的 beta 测试人员。

在其中，您可以看到这些调查将用于群聊的格式，其中包含一个问题，然后是几个替代答案，最多五个。

选择所需的选项后，用户必须在回答后按下位于投票底部的 “投票” 按钮。

他们从这个门户网站记得这些调查是端到端加密的，因此只有这些小组的成员才能看到问题及其结果。实际上，消息传递应用程序本身甚至无法访问此信息。

此功能也在Android版WhatsApp的beta版中开发，但仍处于开发的初期阶段，因此它首先需要覆盖beta测试人员，然后再部署给其他用户。

应该记住，WhatsApp上的调查与Telegram的调查非常相似，后者自2018年以来一直在整合它们。在2020年，该工具进行了更新，增加了新的问卷格式以及创建竞赛的可能性。

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