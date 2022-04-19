福利养老金：通过这种方式，您可以找到注册模块以访问3,850比索

老年人福利养老金再次启动了年满65岁者的登记程序。这样，在1月至4月之间达到这个年龄段的人就可以在未来几天内注册。

加入福利养老金的截止日期是什么时候？有兴趣的人应该找到模块并随身携带一些文件，根据秘书处的说法，截止日期为今年 4月30日星期六。

有兴趣的人必须根据其实体或市政当局并根据福利秘书处发布的日历进入已启用的模块。所有老年人都需要根据他们的姓氏修改分配给他们的日期。

注册时间表是什么？

* 4 月 18 日和 25 日：字母 A、B、C

* 4 月 19 日和 26 日：D、E、F、G、H

*4 月 20 日和 27 日：I、J、K、L、M

*4 月 21 日和 28 日：N、Ñ、O、P、Q、R

*4 月 22 日和 29 日：S、T、U、V、W、X、Y、Z

* 4 月 23 日和 30 日：任何信件。

重要的是要记住，目前没有登记的实体是那些正在进行选举的实体。这是六个州：杜兰戈，阿瓜斯卡连特斯，瓦哈卡州，伊达尔戈州，金塔纳罗奥州和塔毛利帕斯州。

Los adultos mayores deberán llevar algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro) Fotógrafo Especial

如何找到注册模块？

*65岁或以上的成年人需要访问以下链接。

*注释您的实体和市政当局。

*然后它将显示一些选项，其中包含您可以去的地方的确切地址。

根据秘书处的官方门户网站，老年人还应考虑申请人和助理的以下文件。

文件是什么？

-带官方身份证。

-唯一的人口注册密钥（CURP）。

-可读的出生证明。

地址证明不超过六个月。

-提供联系电话以跟进该程序。

Las tarjetas se pueden utilizar de diversas formas. (Foto: Cuartoscuro) Fotógrafo Especial

根据信息，模块的开放时间为周一至周六的上午10点至下午4 点。参加该计划的人将每两个月（即每两个月）从墨西哥政府获得至少 3,850比索的财政支持。

该程序必须在没有中间人的情况下免费进行。如果您有任何澄清或疑问，老年人必须拨打以下电话：800 639 42 64。

根据墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）的说法，为老年人提供的养老金的增加将持续到六年任期结束。这是一个渐进的计划，到2024年，数百万人将获得略高于5,000比索的收入。

已经拥有福利卡的老年人将能够使用它进行购物、存款、收款、使他们的塑料能够进行转账以及其他福利。

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