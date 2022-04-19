墨西哥4月19日的天气：尽管有降雨，但仍将出现高温

CAMPECHE, CAMPECHE, 29JULIO2018.- Una intensa ola de calor azota la entidad y gran parte del país, debido al fenómeno meteorológico llamado "Canícula", el cual tiene una duración de 40 días en los que se alcanzan las temperaturas más altas del año. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol y utilizar ropa ligera. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

美国国家气象局预测，由于该地区大部分地区仍然存在热浪，下午的气氛将从炎热变为非常热。但是，由于第43个冷锋的存在，预计该国南部和东南部将出现降雨。来自墨西哥湾的水分涌入也将导致科阿韦拉、萨卡特卡斯、阿瓜斯卡连特斯、圣路易斯波托西、普埃布拉、特拉斯卡拉、墨西哥州、墨西哥城和莫雷洛斯等地区的降水

墨西哥将在下加利福尼亚州，奇瓦瓦州，杜兰戈州，萨卡特卡斯州和墨西哥州的最低气温最高为 -0°C。相比之下，米却肯州和格雷罗州的高点将上升至 45ºC，南下加利福尼亚州，下加利福尼亚州，索诺拉州，锡那罗亚州，纳亚里特州，哈利斯科州，科利马州，奇瓦瓦州，科阿韦拉州，杜兰戈，萨卡特卡斯州，圣路易斯波托西，阿瓜斯卡连特斯，瓜纳华托，墨西哥州，莫雷洛斯，普埃布韦斯州韦拉克鲁斯瓦哈卡, 奇瓦瓦小吃, 塔巴斯科, 坎佩切, 尤卡坦和金塔纳罗奥州.

墨西哥@@ 山谷（Valle de México）：黎明时分为温带环境，下午炎热，墨西哥城和墨西哥州可能有阵雨，偶尔会有大雨，可能伴有电击和冰雹。

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

在墨西哥城，预计最低气温为15至17°C，最高温度为27至29°C。对于墨西哥州首府，最低气温为7至9摄氏度，最高温度为23至25摄氏度。

下加利福尼亚半岛：局部多云的天空没有雨。下加利福尼亚州山区的早晨环境寒冷，该地区其他地区则凉爽。下午气氛将从温暖到炎热。

北太平洋：白天天空局部多云，该地区没有降雨。早晨的气氛从凉爽到温带，下午炎热。

中太平洋：早晨天空散落着云层，白天云量增加，哈利斯科州和米却肯州地区可能有阵雨和阵雨伴有电击，并可能出现冰雹。纳亚里特和科利马没有降雨条件。早上气氛凉爽到温和，下午非常热。

南太平洋：早晨部分多云，下午部分多云，恰帕斯州和瓦哈卡州可能会有阵雨伴有电击，格雷罗州也有孤立的降雨。早上气氛凉爽到温和，下午非常热。在地峡和特万特佩克湾，北风从15公里到30公里/小时，阵风为50至60公里/小时。

墨西哥湾：一天中大部分时间都是多云的天空，韦拉克鲁斯州地区有阵雨和阵雨，塔毛利帕斯州和塔巴斯科州有孤立的降雨。早上气氛温暖，下午温暖

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

尤卡坦半岛（Yucatan Peninsula）：天空早上有零星的云层，下午部分多云，该地区可能会有阵雨。下午的早晨气氛温暖而炎热。

Mesa del Norte：早晨部分多云，下午和晚上多云，科阿韦拉、萨卡特卡斯、阿瓜斯卡连特斯和圣路易斯波托西州有大雨；新莱昂有阵雨，杜兰戈有孤立的降雨；所有这些都伴随着电击和可能的冰雹。该地区大部分地区的早晨气氛温和，杜兰戈山区寒冷，霜冻。下午温暖到非常炎热的环境。

梅萨中央：一天中大部分时间都是多云的天空，特拉斯卡拉，莫雷洛斯和普埃布拉有大雨，瓜纳华托，克雷塔罗，伊达尔戈有阵雨和阵雨，所有这些都伴随着电击和可能的冰雹。该地区大部分地区的早晨气氛凉爽，山区则凉爽。下午，气氛温馨。

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