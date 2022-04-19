墨西哥4月19日的天气：尽管有降雨，但仍将出现高温

美国国家气象局预测，由于该地区大部分地区仍然存在热浪，下午的气氛将从炎热变为非常热。但是，由于第43个冷锋的存在，预计该国南部和东南部将出现降雨。来自墨西哥湾的水分涌入也将导致科阿韦拉、萨卡特卡斯、阿瓜斯卡连特斯、圣路易斯波托西、普埃布拉、特拉斯卡拉、墨西哥州、墨西哥城和莫雷洛斯等地区的降水
墨西哥将在下加利福尼亚州，奇瓦瓦州，杜兰戈州，萨卡特卡斯州和墨西哥州的最低气温最高为 -0°C。相比之下，米却肯州和格雷罗州的高点将上升至 45ºC，南下加利福尼亚州，下加利福尼亚州，索诺拉州，锡那罗亚州，纳亚里特州，哈利斯科州，科利马州，奇瓦瓦州，科阿韦拉州，杜兰戈，萨卡特卡斯州，圣路易斯波托西，阿瓜斯卡连特斯，瓜纳华托，墨西哥州，莫雷洛斯，普埃布韦斯州韦拉克鲁斯瓦哈卡, 奇瓦瓦小吃, 塔巴斯科, 坎佩切, 尤卡坦和金塔纳罗奥州.
墨西哥@@ 山谷（Valle de México）：黎明时分为温带环境，下午炎热，墨西哥城和墨西哥州可能有阵雨，偶尔会有大雨，可能伴有电击和冰雹。
在墨西哥城，预计最低气温为15至17°C，最高温度为27至29°C。对于墨西哥州首府，最低气温为7至9摄氏度，最高温度为23至25摄氏度。
下加利福尼亚半岛：局部多云的天空没有雨。下加利福尼亚州山区的早晨环境寒冷，该地区其他地区则凉爽。下午气氛将从温暖到炎热。
北太平洋：白天天空局部多云，该地区没有降雨。早晨的气氛从凉爽到温带，下午炎热。
中太平洋：早晨天空散落着云层，白天云量增加，哈利斯科州和米却肯州地区可能有阵雨和阵雨伴有电击，并可能出现冰雹。纳亚里特和科利马没有降雨条件。早上气氛凉爽到温和，下午非常热。
南太平洋：早晨部分多云，下午部分多云，恰帕斯州和瓦哈卡州可能会有阵雨伴有电击，格雷罗州也有孤立的降雨。早上气氛凉爽到温和，下午非常热。在地峡和特万特佩克湾，北风从15公里到30公里/小时，阵风为50至60公里/小时。
墨西哥湾：一天中大部分时间都是多云的天空，韦拉克鲁斯州地区有阵雨和阵雨，塔毛利帕斯州和塔巴斯科州有孤立的降雨。早上气氛温暖，下午温暖
尤卡坦半岛（Yucatan Peninsula）：天空早上有零星的云层，下午部分多云，该地区可能会有阵雨。下午的早晨气氛温暖而炎热。
Mesa del Norte：早晨部分多云，下午和晚上多云，科阿韦拉、萨卡特卡斯、阿瓜斯卡连特斯和圣路易斯波托西州有大雨；新莱昂有阵雨，杜兰戈有孤立的降雨；所有这些都伴随着电击和可能的冰雹。该地区大部分地区的早晨气氛温和，杜兰戈山区寒冷，霜冻。下午温暖到非常炎热的环境。
梅萨中央：一天中大部分时间都是多云的天空，特拉斯卡拉，莫雷洛斯和普埃布拉有大雨，瓜纳华托，克雷塔罗，伊达尔戈有阵雨和阵雨，所有这些都伴随着电击和可能的冰雹。该地区大部分地区的早晨气氛凉爽，山区则凉爽。下午，气氛温馨。
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