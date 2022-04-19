在 TikTok 上风靡一时：夫妻俩在拉古纳·帕隆（Laguna Parón）发生事故

复活节是许多人游览新目的地的机会。几位本国和外国游客前往该国的内地，以进一步了解秘鲁的奇观。但是，其中一些人的运气不太好，就是一 对夫妇跌入安卡什（Áncash）的拉古纳·帕隆（Laguna Parón）时经历了恐怖时刻。

这个泻湖是该地区最重要的旅游景点之一，恰好位于卡拉斯省。它的自然美景使其在该地区的其他奇观中独树一帜。

两名游客决定去拉古纳·帕隆（Laguna Parón），并作为一对夫妇租用皮划艇设备。请记住，这种练习是一项需要由专业人士监督的运动，在像这样的自然场所更是如此，以免对运动造成任何损害 自然遗产。

这对游客在湖里划船，突然间木筏最终翻了过来，两人都被湖水覆盖，船在上面。观看那个场景的其他游客 感到恐惧，担心受影响的人。

立刻，你可以看到一个村民正在乘皮划艇去帮助他们，船上的另一个当地人也是如此。令人高兴的是，他们设法救了身上有救生衣的两个人。

几位用户批评了泻湖内的这种做法，因为自2010年以来，它一直被视为国家遗产。其他人则表示，游客的入境和安全无法控制，有些人很高兴他们得到了及时的帮助，因为这个地方的温度和深度非常极端。

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

如您所知，拉古纳·帕隆（Laguna Parón）的温度为6°C。要达到它，您必须平均步行一个半小时，因为它 海拔4185米，深76米。

什么是病毒视频

如果你不熟悉这个概念，病毒视频是在几个人通过社交网络通过互联网分享和喜欢之后变得流行的视频网络、在线服务或 YouTube 等专业网站。

它之所以被共享和 “喜欢”，是因为它会引起轰动，并影响那些看到它或与情况相识的人，这导致他们将其传播到所有熟人中，然后又与他们的近距离圈子依此类推，直到剪辑达到数百万次观看次数。

病毒视频可以包含各种类型的内容，包括幽默，情感甚至悲剧。尽管悲剧性内容通常会伤害易感性，但恰恰是这些内容在短时间内获得最多复制品和分享的内容。

有关事故的视频：

两名游客想度过一生中最快乐的时刻之一，但是当他们掉入深度为76米的帕隆泻湖的水域时，情况却恰恰相反。视频：TikTok。

TIKTOK 是什么

如果我们在Google搜索栏中输入 “TikTok”，则不可见的主要结果之一将是维基百科的定义。该网站指出，这个在中国被称为抖音的平台是一种社交网络服务，用于共享中国公司ByteDance拥有的视频。

尽管该社交网络在2019年开始越来越受欢迎，但在2022年由COVID-19（）大流行引起的隔离期间，其受欢迎程度在全球激增，因为成年人和儿童不仅被吸引观看和分享他们喜欢的内容，而且还被吸引来创建它。

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