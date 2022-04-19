视频：“我不会去另一个萨满祭司”，拉塞古拉排除了他们在做巫术的可能性

纳塔利娅·拉米雷斯（NataliaRamírez）（俗称LaSegur a）重新出现在社交网络上，尽管由于她最近进行了干预以提取臀部中的生物聚合物，她仍然有一些健康状况，但她的健康状况仍然较好。但是，这个消息并不完全是好消息，因为内容生成器确实详细地告诉了她七个月来发生了什么，当在家里打扫两天后，她开始感到背部疼痛。

值得一提的是，这些痛苦有时会偶尔出现，这是因为据称她是前男友的浪漫伴侣而在脊椎上开了两枪。

“... 事实证明，疼痛从未消失，因为我有脊髓创伤...因为事实证明当时我的脊椎发炎了，然后被排除在外，因为在核磁共振成像中事实证明我的脊椎还不错，” 拉塞古拉说。

据他说，当时他经历了无数次手术，试图减轻脊椎中出现的疼痛和所谓的炎症，但是，对他没有任何帮助，因此三个月后，他的思想仍然集中在他所拥有的生物聚合物引起的疼痛上。注射到他的臀部。

“...我做了臀部共振，显然生物聚合物有大量向脊柱迁移，所以我们说 'juepucha' 对我进行手术，他们把那些废话从我身上消失了...”，vallecaucana在她的 “InstStories” 中补充说。

在2022年初，有影响力的人的追随者在接受第一次手术干预以从体内提取危险物质时感到惊讶，但不久之后，她透露，由于前一次手术的并发症以及几个月后的手术，她接受了第二次手术康复过程中，她透露，由于前一次手术的并发症，她接受了第二次手术，康复过程几个月后，她透露自己接受了第二次醉酒药物的手术。

内容生成者@@ 说：“... 躺在床上是因为疼痛无法忍受，我曾与神经外科医生、骨科医生、疼痛专家、脊柱专家以及你能想象的尽可能多的医生和专家约会。”

但是这首歌并没有就此结束，因为她的一位熟人暗示了有影响力的人可能正在做一些巫术工作，因此她向她保证，她认识那些有心对他人采取这种黑暗行为以伤害他们的人。

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瓦勒考卡纳说：“我以耶稣的强大名义斥责所有这一切，” 瓦勒考卡纳明确表示，它不会参加任何黑魔法或白魔法，因为它认为唯一有能力完全治愈它的人是上帝或神的正义。

他的故事接着详细介绍了他两次提取生物聚合物的干预措施、药物中毒以及拜访一位新的神经外科医生的康复过程。

在这次新的咨询中，这位专家告诉拉塞古拉（La Segura），他的不适是由一种称为 “骶骨炎” 的疾病引起的，这种疾病包括一个或两个骶髂关节发炎。因此，vallecaucana非常困惑，因为目前它仍然不了解是生物聚合物真正影响了其健康还是导致了其他问题。

拉塞古拉说：“... 他们把我送到骨科医生那里，两天后他检查了所有触发点，即核磁共振成像，但他没有告诉我我得了骶髂炎，但鉴于我全身的肌肉无力，因为九年来我停止接受治疗，他得出的结论是韧带撕裂。”

鉴于骨科医生的诊断，第二天他再次召唤她，对所涉身体部位进行阻塞；她带着对案件的全部难以置信地参加了预约，并保证已经执行了其他类似的过程，令人惊讶的是，这次令人惊讶它有助于平息七个多月来所遭受的痛苦.

影响者总结@@ 说：“... 这对我有很大帮助，疼痛非常难以忍受，尽管此时我无法做以前所做的一切，但如果它能帮助我控制疼痛，我会感到疼痛却麻醉了。”

以下是 La Segura 的全部内容 ：

这位有影响力的人详细讲述了她在健康问题上必须经历的一切

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