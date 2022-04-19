美国、德国和芬兰将向乌克兰提供更多军事援助，以加强对俄罗斯入侵的防御

Un miembro del servicio ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, durante unos ejercicios en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv, Ucrania. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Roman Baluk

五角大楼发言人约翰·柯比周二表示，乌克兰获得了战斗机和备件以加强其航空能力，但没有具体说明飞机数量、类型和起源。

这位发言人告诉媒体：“他们今天拥有的战斗机比两周前还要多。”他补充说：“在不详细介绍其他国家供应什么的情况下，我想说他们已经收到了更多的电器和备件来增加机队。”

他没有具体说明提供给乌克兰军队的飞机类型，乌克兰军队已经订购了数周的战机，但他暗示这些飞机是俄罗斯制造的。他说：“其他有这种飞机经验的国家已经能够帮助他们使用更多的飞机，” 他指出，不想在这场战争中看起来像交战国的美国已经为向乌克兰领土运送备件提供了便利，但是不是飞机。

基辅向其西方盟友米格-29询问其士兵知道如何飞行，少数东欧国家拥有这些飞机。3月初，讨论了从波兰转移这些俄罗斯飞机的可能性，但美国反对，担心俄罗斯可能认为北约过于直接介入战争。

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds) EFE

另一方面，几位熟悉此事的消息人士周二告诉路透社，预计美国总统拜登将在未来几天内宣布另一项对乌克兰的军事援助计划，其规模与上周宣布的8亿美元相同。

拜登政府上周宣布提供8亿美元的额外援助，包括火炮系统、炮弹、装甲运兵车和无人驾驶海防舰，扩大了运往基辅的物资范围，将新型重型装备包括在内。

如果本周的一揽子援助计划如预期的那样大，那么自2月俄罗斯入侵以来，美国对乌克兰的军事援助总额将超过 30亿美元。

欧洲支持

同样，德国向乌克兰承诺，它将通过其工业而不是通过其武装部队为直接运送武器提供资金，因为其能力不是无限的。

德国外交部长奥拉夫·舒尔茨说：“我们已要求德国军火工业告诉我们在不久的将来可以供应什么材料，” 他说，他告诉乌克兰，他们将提供必要的资金来支付这些采购。他在与美国总统拜登和其他七国集团领导人举行视频会议后@@ 在柏林告诉记者：“这份清单包括反坦克武器，防空武器，弹药以及可用于炮兵对抗的武器。”

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner) REUTERS

舒尔茨一直赞成提供乌克兰军队已经知道如何使用的此类武器，并排除了这些武器的大部分是通过德国陆军进行的，因为库存 “几乎耗尽”。

乌克兰的另一个盟友是芬兰，芬兰周二宣布将向其发送一揽子新的武器材料，以表示其对俄罗斯入侵的支持。芬兰国防部在一份声明中证实了这一消息，但警告说，不会提供有关内容或交付的进一步信息。但是，有人指出，芬兰当局考虑了 “乌克兰的需要和国防军的资源情况”。

俄罗斯入侵仅四天后，芬兰政府选择向乌克兰发送武器，赫尔辛基称之为 “历史性” 决定，因为它违反了不向战争国家出口武器的原则。

（来自法新社和 EuropaPress 的信息）

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