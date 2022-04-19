优步将不再要求在美国的乘客和司机上佩戴口罩

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

优步将不再要求美国的乘客和司机在机上佩戴口罩，越来越多的主要交通服务提供商正在改变其政策。

优步放宽规定之前，美国航空公司表示将不再要求旅客或员工在国内和某些国际航班上佩戴口罩。

此举是在佛罗里达州的一名联邦法官作出裁决之后采取的，该裁决推翻了国家要求在飞机和其他公共交通工具上佩戴口罩的授权，理由是他超越了美国卫生官员的权限。即使在冠状病毒大流行中。

由前总统唐纳德·特朗普任命的坦帕联邦地方法院法官凯瑟琳·金博尔·米泽尔周一的决定也表示，疾病控制与预防中心未能不恰当地证明其决定是合理的，也没有遵守适当的规则。

优步在一份声明中说：“请记住：由于个人或家庭健康状况，许多人戴口罩仍然感到更安全，因此请尊重他们的偏好。”

FOTO DE ARCHIVO: El conductor de Uber Johan Nijman lleva una máscara protectora en su coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon REUTERS

在优步的另一个主要市场英国，该公司已经根据政府的建议放宽了口罩使用规定。

美国运输安全管理局和疾病控制与预防中心周一表示，尽管两家机构都建议继续佩戴口罩，但两家公司将无法再强迫乘客在公共交通工具上佩戴口罩。

自从Ómicron变种引起@@ 的1月份高峰以来，由于美国冠状病毒大流行而导致的病例数有所下降，因此对美国冠状病毒大流行的限制有所缓解。

但是，纽约最近推迟了取消在该市学校和日托中心为5岁以下儿童戴口罩的义务的计划，声称COVID-19 病例再次呈上升趋势。

（来自彭博社的信息）

继续阅读：