这是 Aljibe，巴里查拉唯一的书店

这是巴里查拉314年历史上的第一家书店。这是100公里以内唯一的一个。这是一个小而舒适的空间，由戴安娜的女儿亚历杭德拉·埃斯皮诺萨·乌里韦于2019年创立。这是一个让位于任何书呆子异想天开的地方，随时可以坐下来浏览书籍和聊天。书店位于主公园的拐角处，在那里你可以看到盛开的瓜亚卡人。尽管巴里查拉（Barichara）是一个小城市，但它仍然有空间容纳这样的地方，它缺少什么。

该网站的概念尽可能小。该目录基于亚历杭德拉（Alejandra）读者的口味，并受到人们的要求的滋养。书架上的书不是按类型或主题、作者的姓氏或出身分类的。这里有一些书可以爱上其他书籍，可以坠入爱河，被感动，知道自己在特定时刻的位置。亚历杭德拉（Alejandra）是一名记者，也是电影《恩坎托》剧本背后的团队成员，他认为这是一个自由控制梦想的空间。他同意与 Infobae 谈谈他在书店负责人的经历以及这个空间对人们意味着什么。

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

书店名称的想法从何而来？

Aljibe这个名字起源于阿拉伯语，意为水井，是对巴里查拉房屋中以前存在的蓄水池的致敬。有些仍然保存完好，当我在房屋中遇到这些出生或淡水井时，令我惊讶的是，像水这样的资源如此近在咫尺，因为今天巴里查拉的水稀缺，因为蓄水池被渡槽的到来所覆盖。对我来说，这是我们以前拥有的知识和知识的完美画面，我们已经失去了，现在看来是必要的知识和知识。同样通过知识来源，深不可测的知识之井等的形象。

为什么是巴里查拉？

这家书店存在于巴里查拉，因为我已经在这里住了六年了。我来是因为我想改变自己的生活，我发现自己在桑坦德银行。

在这个国家开一家书店是什么感觉？

好吧，就我的具体情况而言，我的优势是作为 Penguin Random House 的作者，它帮助我建立了与出版商的联系；我母亲在同样的事情上的帮助以及我对自己想要的东西以及如何做到这一点有清晰的认识。这是一个很棒的学习过程，我说这涉及疫情。事实是，村里还有更多的书店。我的经验告诉我，正如人们可能认为的那样，该国不乏读者，需要获得书籍。我还必须说，就我而言，这是一个非常孤独的过程，取决于自己，没有说明手册或支持网络可以指导您走这条路。

过了一会儿，人们的接待情况如何？

我感到荣幸和幸运的是，这家书店的开业和存在受到了巴里查拉社区的热烈欢迎，而且 Aljibe 是我生命中奇妙想法的源泉。我越来越觉得村里的居民占据了这个空间，另一方面，游客总是感到惊讶并欣赏巴里查拉的这样一个空间。

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

书店会成为旅游景点吗？

是的，令我惊讶的是，由于这家书店旨在为巴里查拉和该地区提供服务，所以我没想到来自有很多书店的地方的游客会在假期里去阿尔吉贝并且喜欢它。另一方面，对于许多其他人来说，这也是他们与书店的第一次接触，这也让我感到高兴，当然，这清楚地表明该国许多地方缺乏书店或对书店的存在缺乏了解。

你对书籍的热情来自哪里？

我在一个被书包围的知识分子的房子里长大，对我来说，书相当于我童年时代的家和我的家人，它们是脐带。我从小就成为一名出色的读者，然后我学习文学，写作，现在我生活在书本周围，总有宾至如归的感觉。

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

如果有一天他再也无法接管，水箱还会存在吗？

还没有，Aljibe 是我的女儿，与我的存在、我作为书商的选择、为这个项目想象新梦想的能力息息相关，所以就目前而言，这是我存在的延伸。

那些去蓄水池的人能不问什么问题？

我认为这是显而易见的。“你推荐什么书？”

这些天你推荐什么书？

我最近读了 Vivian Gornick 的《凶猛附件》，我很喜欢。作为一部好小说，它能够将读者带入另一种生活，但也可以反思自己是作家，这个主题让我着迷。

我建议不要在书店里做的事情

进来一杯冰淇淋。

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe是一家独立的书店，因此，它也是一个文化项目。他们可以在全国任何地方通过 Instagram 和 Facebook 上的社交网络订购图书：@aljibelibreria

别忘了访问他们的网站：www.aljibelibreria.com





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