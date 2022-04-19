他们报告说，Cruz Azul 的前技术助理华金·贝拉斯克斯被释放

克鲁兹·阿祖尔（Cru@@ z Azul）的前技术助理华金·贝拉斯克斯·埃尔维拉（Joaquín Velá z quez Elvira）于周一晚上获释，此前他被关押在中央高原监狱五天，开始于2018年开始对他进行调查。

普埃布拉（Puebla）和克鲁兹·阿祖尔（Cruz Azul）等球队的前足球运动员被指控涉嫌有组织犯罪和洗钱超过60亿比索。然而，当局没有足够的证据将他与审判联系起来，因此他被释放。

根据记者戴维·梅德拉诺（David Medrano）的说法，韦拉克鲁斯的辩护方提供了50多份证据，证明委拉斯开兹·埃尔维拉（Velázquez Elvira）是8年前身份盗用的受害者，因此被指明的人不是他。

联邦法官拒绝将Joaquín Velázquez与审判联系起来，因为总检察长办公室（FGR）没有提供足够的证据来推定前技术助理在这些罪行中的责任，因此被告离开了最高警戒监狱。

到目前为止，还没有当局证实这一信息，只有记者和当地媒体的不同报道提供了详细信息，并且专门研究了消息来源。

Joaquín Velázquez viajaba al Estadio Azteca cuando fue detenido el pasado 12 de abril (Fotos de twitter: @viioletitta)

应该记得，今天的无辜者是在4月12日上周二下午被捕的，当时他正在前往阿兹台克的路上在康卡夫冠军联赛半决赛中，克鲁兹·阿祖尔对阵美洲狮的比赛的体育场。

根据俱乐部发表的声明，华金·贝拉斯克斯·埃尔维拉在 19:00 左右在 Periferico Sur Avenue 乘车旅行时被墨西哥城当局逮捕。

这次逮捕源于2018年启动的针对他的司法程序，克鲁兹·阿祖尔向他保证，“无论是董事会还是我们这些领导Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. 行政和监督委员会的人都没有意识到”。

由于当局的这些指控，决定将Velázquez Elvira从技术助理的职责中解除。此外，他们表示，将向主管当局提供必要的调查。

官方声明说：“在任何时候，克鲁兹·阿祖尔都信任我们国家的机构，同时呼吁球队的所有粉丝和整个媒体保持无罪推定，充分尊重司法程序的条款和截止日期。”

(Foto: Cruz Azul)

被捕的第二天，他被送进位于墨西哥阿尔莫洛亚德华雷斯市的Altiplano最高警戒监狱。共和国总检察长办公室指出了这一点，因为据称有组织犯罪和利用非法来源的资源开展活动。

华金最初来自韦拉克鲁斯州，是墨西哥甲级联赛的职业球员，后来退休后，他冒险进入普埃布拉、Correcaminos FC、Toluca 和 Cruz Azul 等墨西哥球队的技术方向。

尽管他已经离开了球场，但在冒险准备球队时，他开始了一个离球场非常接近球场的新阶段。2016年，他从西甲联赛第二分区来到Coras de Tepic俱乐部，在那里他有机会成为一名技术助理。

后来他进入了甲级联赛的托卢卡俱乐部，成为 2019 年 Clausura 的助手。在下一场比赛中，他移居到普埃布拉，这是他一直很喜欢的俱乐部。同年，这恰逢秘鲁雷诺索的任期，因此他成为了教练组的一员；这就是他于2021年抵达克鲁兹·阿祖尔并参加第九届天体锦标赛的方式。

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