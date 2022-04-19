美国承诺不再测试反卫星导弹

U.S. Vice President Kamala Harris departs from Vandenberg Space Force Base in Lompoc, California, U.S. April 18, 2022. REUTERS/Mike Blake

美国周一承诺不再测试反卫星导弹，并敦促其他国家效仿，此前批评了俄罗斯和中国近年来发起的此类试验。

美国副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）的宣布使美国成为世界上第一个禁止此类试验的国家，迄今为止，已有几个大国进行了这种试验，以摧毁自己的太空卫星和设备。

哈里斯@@ 在访问加利福尼亚州范登堡太空基地时说：“这些试验是鲁莽和不负责任的，它们危及我们在太空中所做的许多事情。”

副总统补充说：“我们将与其他国家合作，将其转变为负责任的太空行为的新国际标准。”

因此，美国试图与俄罗斯形成对比，俄罗斯去年11月在使用反卫星导弹进行试验时产生了 “危险废物”，使国际空间站（ISS）“处于危险之中”，北约随后谴责了俄罗斯。

Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg

哈里斯说，根据美国太空司令部的说法，俄罗斯的试验产生了1,600多块碎片，“现在将在地球上运行数年甚至数十年”。

副总统补充说，五角大楼估计，中国在15年前进行的另一次反卫星导弹试验还产生了2,800块碎片，目的是摧毁一颗旧的气象卫星。

俄罗斯，中国，印度和美国是世界上迄今为止在此类试验中销毁了自己的卫星的四个国家。

美国进行的最后一次导弹发生在2008年，当时它向一颗冲向地球的美国间谍卫星发射了战术导弹，该间谍卫星的有毒气体可能对人口造成损害。

美国政府强调，这些对地球人口的风险使其与中国和俄罗斯的考验区分开来，中国和俄罗斯指责中国和俄罗斯开发这种技术是为了遏制美国的太空进步，并可能在将来摧毁美国的卫星。

“一块像篮球一样大小的太空垃圾，以每小时（速度）数千英里的速度行驶，可能会摧毁卫星。哈里斯周一强调，即使是一粒沙子大小的废物也可能造成严重损害。

2019年，美国设立了五角大楼司令部，专门负责太空行动，以对抗中国和俄罗斯在这一领域的实力，越来越多的专家将其视为大国之间的战场。

（来自 EFE 的信息）

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