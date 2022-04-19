乌克兰武装部队表示，俄罗斯正试图完全控制顿涅茨克和卢甘斯克地区

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

乌克兰武装部队周二表示，在乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周一表示，莫斯科已在顿巴斯发动大规模攻势之后，俄罗斯军队正试图获得 “完全控制” 该国东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区。

乌克兰陆军总参谋部说：“俄罗斯敌人正试图在东部作战区继续进攻行动，以建立对顿涅茨克和卢甘斯克地区领土的完全控制，并维持暂时占领的克里米亚的陆地走廊。”

他在官方Facebook帐户@@ 上的一条消息中强调：“敌人的主要努力集中在打破乌克兰军队在卢甘斯克和顿涅茨克地区的防御，以及完全控制马里乌波尔市。”

他还强调，“对乌克兰各地平民目标的导弹袭击和轰炸不会停止”，并指出周一利沃夫市遭到袭击时，该国西部的这些袭击 “升级”。

乌克兰武装部队还指出，莫斯科 “继续从俄罗斯中部和东部地区向乌克兰运送武器和军事装备”。他们说：“与作战单位一起移动支援单位。”按照这些思路，他们向俄罗斯军队保证，俄罗斯军队 “正在部署后勤中心并建立野战基地来修复和翻新损坏的设备”。

另一方面，他们详细说明 “俄罗斯敌人继续部分封锁哈尔科夫市”，并补充说：“在伊齐姆地区，俄罗斯敌人正在西弗斯基顿涅茨河西岸进行进攻行动”。

Trabajadores de emergencia trasladan un cuerpo depués de los bombardeos rusos en Kharkiv REUTERS

乌克兰还谴责白俄罗斯 “继续使用和离开其领土对乌克兰领土进行轰炸和在乌克兰领土上执行物体识别任务”。“我们相信乌克兰武装部队。让我们一起赢吧。荣耀归于乌克兰”，他着迷。

泽伦斯基周一表示：“俄罗斯军队已经开始了争夺顿巴斯的战斗，他们已经准备了很长时间。”他补充说：“相当多的俄罗斯军队专注于这次攻势。”

“有多少俄罗斯军人带到该地区都没关系。我们将继续战斗和捍卫自己。我们将继续每天这样做。他说，我们不会放弃或放弃任何属于乌克兰人的东西，但我们也不需要任何不属于我们的东西。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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